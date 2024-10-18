MİMAR SÜLEYMAN ULUOCAK PROĞRAMDA YAPTIĞI KONUŞMADA ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Bundan 5 sene önce hayatımın geçtiği Nuripaşa mahallesinde yapacağımız Nuripaşa konutları için ilk adımı atmıştık. Komşularımız dostlarımız bu düşüncemize sıcak baktılar ve yıkımımızI yaptık. Bugün burada yıkımdan sonra projemizi yapacağımız inşaat alanımızda zemin etüp çalışması için bir araya geldik.

Bugüne kadar çok sayıda eski bina yıkıp dirençli yapılar yaptık. Bu önemli ama bizim asıl istediğimiz konu çok sayıda hak sahibinin bir araya gelip oto parkı ve peyzajı olan daha sağlıklı yapılar kadar faydalı değildir.

Uzun süredir emek sarf ettiğimiz Nuripaşa Konutlarında 125 hak sahibi komşumuz var. Biz yeni yılın başlaması ile temel atmayı hedefliyoruz.

İnşallah 2 sene içinde de projemizi bitirip hak sahiplerimize teslim edeceğiz. Bu önemli günümüzde bizi yalnız bırakmayan hak sahiplerimize, komşularımıza ve basın mensuplarımıza teşekkür ederiz” şeklide konuştu.

Yapılan kurban kesimi ve dua ile zemin etüt çalışmaları başlatıldı. Yüzlerce vatandaşın daha dirençli konutlarda ikamet etmesi sağlayacak olan Uluocak Mimarlık ve İnşaat A.Ş Yönetim Kurulu başkanı Mimar Süleyman Uluocak başta olmak üzere emeği geçen herkese başarılar dileriz.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)