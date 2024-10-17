Zeytinburnu Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Koç Üniversitesi Hastanesi işbirliğiyle, “Dünya El Yıkama Günü” kapsamında hayata geçirilen “Sağlık Elde Başlar Projesi” 8’inci yılında da bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Zeytinburnu Gazipaşa İlköğretim Okul’unda ilki gerçekleştirilen, doğru el yıkama tekniklerinin uygulamalı olarak anlatıldığı ‘Sağlık Elde Başlar’ eğitimine; Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetinkaya, Koç Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Özgür Gözer ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Alhan katıldı. Dr. Özlem Alhan, öğrencilere uygulamalı olarak göstererek doğru el yıkama tekniklerini anlattı.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

“40 BİN İLKOKUL 1. SINIF ÖĞRENCİSİNE ULAŞIYORUZ”

Zeytinburnu’ndaki ilkokul 1. Sınıf öğrencilerine bu yıl 8’inci kez doğru el yıkama tekniklerini uygulamalı anlatmak için Gazipaşa İlkokulu’nda bir araya geldiklerini dile getiren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bu gördüğünüz hareketli lavaboda uzmanlar bize gerçekten hijyenik olan, el yıkama tekniğinin nasıl uygulanacağını detaylı olarak anlatıyorlar.

Biraz önce de söylediğim gibi bu yıl 8’incisini düzenlediğimiz ‘Sağlık Elde Başlar’ projemizle bu güne kadar 35 bin ilkokul 1. Sınıf öğrencisine ulaşmışız. Bu rakamın üzerine bu yıl 5 bin daha eklemiş olacağız. Çocuklarımıza sınıflarında bir uzmanımız eşliğinde doğru el yıkamayı öğreteceğiz ve bir de belediyemizin hediyesi olan hijyen kiti dağıtımını yapacağız.

Biz bu projenin önemini salgın sırasında çok daha fazla fark ettik. Asıl hastalığa bulaşmamanın, sağlıklı olarak kalmanın önce elden başladığı meselesi büyük salgında daha çok ortaya çıktı. Bu projenin yürümesinde işbirlikleri için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’müze, Okul Müdürleri’mize ve tabii ki Koç Üniversitesi Hastanesi'ne çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

EN KÜÇÜKTEN EN BÜYÜĞE DOĞRU HİJYEN BİLİNCİ

Zeytinburnu ilçesindeki 15 ilkokulda yaklaşık 5 bin 1. Sınıf öğrencisine ulaşması hedeflenen projede, çocuklara erken yaşta el ve tırnak temizliği ve doğru el yıkama alışkanlığının kazandırılması amaçlanıyor. Söz konusu proje kapsamında 2017’den günümüze 35 bin ilkokul 1. Sınıf öğrencisine ulaşıldı.

El hijyeni, grip, nezle ve hastane enfeksiyonları gibi tedavisi zor olan hastalıkların önlenmesinde basit ama en etkili koruyucu yöntemdir. “Sağlık Elde Başlar” projesiyle, Zeytinburnu’nda öğrenim gören 1. sınıf öğrencilerine, Koç Üniversitesi Hastanesi’nin alanında uzman hekimleri tarafından uygulamalı olarak doğru el yıkama adımları gösteriliyor, etkinlik sonunda ise hijyen bilincini daha da pekiştirmek ve teşvik etmek amacıyla Zeytinburnu Belediyesi tarafından hazırlanan ve içerisinde; sabun, peçete, ıslak mendil gibi temel hijyen malzemelerinin yer aldığı kitler dağıtılıyor.

2017 yılından bu yana devam eden projede, temel hijyen bilincinin ilkokul seviyesindeki çocuklara, çocuklar aracılığıyla da tüm ailelere ve topluma yayılması hedefleniyor.