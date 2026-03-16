ZEYTİNBURNU SOYDAŞLARA KUCAK AÇAN BİR YER OLDU…

Türkmen Birliği Derneği Başkanı Adbulreşit Melen ve başkan vekili Mehmet Ersarı gazetemize şunları söylediler.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner - Zeytinburnu - İstanbul

“Türkmen Birliği Derneği’nin temelleri, 1999 yılında büyüklerimizin ve aksakallılarımızın hayır dualarıyla Afganistan Türkmenleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adıyla atılmıştır.

Kurulduğu günden bu yana derneğimiz, toplumumuzun birlik ve beraberliğini güçlendirmek, yardımlaşma ve dayanışma kültürünü yaşatmak amacıyla faaliyet göstermiş köklü bir sivil toplum kuruluşudur.

Derneğimiz; kültürel değerlerimizi korumak, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak, toplumumuzun ihtiyaçlarına destek olmak ve özellikle gençlerimizin eğitimine, gelişimine ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yürütmektedir.

Büyüklerimizin tecrübesi, aksakallılarımızın hikmeti ve gençlerimizin azmi derneğimizin en önemli gücünü oluşturmaktadır.



2025 yılında gerçekleştirilen genel kurul ile birlikte dernek yönetimi genç nesiller tarafından devralınmıştır.

Gençlerin dinamizmi ve hizmet anlayışıyla yeni bir döneme giren derneğimiz, toplumumuza daha güçlü katkılar sunma hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir.



Bu doğrultuda, birlik ve beraberlik anlayışını daha geniş bir çerçevede temsil etmek amacıyla derneğimizin adı Türkmen Birliği Derneği olarak değiştirilmiş ve faaliyetlerine TÜRKBİRDER kısaltmasıyla devam etme kararı alınmıştır.



Türkmen Birliği Derneği (TÜRKBİRDER), geçmişten aldığı köklü değerleri koruyarak geleceğe yürüyen; yardımlaşmayı, dayanışmayı ve kardeşliği esas alan bir anlayışla toplumumuza hizmet etmeye devam etmektedir.

Amacımız; kültürümüzü yaşatmak, gençlerimize sahip çıkmak ve birlik içinde güçlü bir toplum oluşturmaktır.

Bu vesile ile bütün müminlerin bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesini ve akabinde gelecek olan Ramazan bayramını hem derneğimiz adına hem de kendimiz adına en samimi duygularımızla kutlarız.

Bayramın İslam alemi başta olmak üzere mazlum coğrafyalara barış, huzur ve kardeşlik getirmesini temenni eder, tüm Ümmeti Muhammed'in Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarız.” Şeklinde konuştular.

