CHP’li Meclis üyeleri belediye olarak ciddi bir bütçemiz var ancak kendi paramız ile ilçeye kazandırdığımız kayda değer bir iş yaptığını göremiyoruz.

Hem borcumuz yok diyorsunuz hem de inci değerinde kıymeti olan 5 dönüm arsamızı 995 milyon TL ye sattınız.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Bu Para’yı kentsel dönüşümde kullansanız 600 evin dönüşümü yapılır. Devletin çok güzel bir desteği olan yarısı bizden kampanyasında faydalansanız aşağı yukarı 900 ile 1.000 arası hanenin yenilenmesi bu para ile mümkün diyerek öneride bulundular.

Bu da 3 ile 4 bin arasında kişinin tabut evlerden kurtulması demektir. Madem ki değerli bir arsamızı sattınız bari insan hayatını kurtaracak bir işte kullanın bizde değdi der ve memnun oluruz dediler.

BAŞKAN ÖMER ARISOY: “ZEYTİNBURNU İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 2025 Yılı Faaliyet Raporu görüşmelerinde ilçeye kazandırılan projeleri, devam eden yatırımları ve yeni dönem hedeflerini anlattı. Arısoy, afet eğitim parkından devlet hastanesine, kapalı pazar yerinden otopark projelerine kadar birçok başlıkta çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Derdimiz hoş bir sada, güzel bir iz bırakmak” dedi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen 2025 Yılı Faaliyet Raporu görüşmelerinde kapsamlı bir değerlendirmede bulundu. Konuşmasının başında belediye çalışanlarına, meclis üyelerine ve Zeytinburnu halkına teşekkür eden Arısoy, faaliyet raporu görüşmelerinin ilçe adına önemli bir muhasebe imkânı sunduğunu ifade etti.

Zeytinburnu’na hizmet etmenin kendileri için büyük bir gurur olduğunu vurgulayan Arısoy, son 25 yılda ilçede önemli bir dönüşüm yaşandığını söyledi. Geçtiğimiz dönemde tamamlanan Millet Bahçesi ve Zeytinburnu Millet Camii ile bu yıl hizmete açılan Platform Zeytinburnu, spor merkezi ve yeni emniyet müdürlüğü binasının ilçe merkezinde dikkat çekici bir değişim oluşturduğunu belirtti.

AFET EĞİTİM PARKI VE MERKEZEFENDİ PROJESİ BAŞLADI

Başkan Arısoy, konuşmasında devam eden ve hazırlık aşamasındaki projelere de yer verdi. Afet Eğitim Parkı’nın ihalesinin yapıldığını, yer tesliminin gerçekleştirildiğini ve şantiye mobilizasyonunun tamamlandığını belirten Arısoy, projenin yalnızca Zeytinburnu için değil, bölge için de önemli bir ihtiyaç olduğunu söyledi. İçişleri Bakanlığı ve AFAD desteğiyle hayata geçirilen merkezin afet hazırlık kapasitesine büyük katkı sunacağını ifade etti.

Merkezefendi Mahallesi için planlanan kapalı pazar yeri, otopark ve spor merkezi projesinin de ihale aşamasında olduğunu açıklayan Arısoy, bu yatırımla Zeytinburnu’nun ilk kapalı pazar yerinin ilçeye kazandırılacağını dile getirdi.

NURİPAŞA’YA SEMT KONAĞI, DEVLET HASTANESİ TAKİPTE

Nuripaşa Mahallesi’ne yapılması planlanan semt konağıyla ilgili mülkiyet kaynaklı bir engel bulunduğunu belirten Arısoy, bu sorunun belediyeden kaynaklanmadığını, alternatif çözümler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Proje kapsamında mahalleye kütüphane, bilgi evi ve muhtarlık tesisi kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Zeytinburnu Devlet Hastanesi projesinin de belediyenin öncelikli başlıkları arasında yer aldığını ifade eden Arısoy, 1 Nisan’da kurul kararının çıktığını, sürecin yakından takip edildiğini ve önümüzdeki yıl bu zamanlarda ihalenin yapılmasını öngördüklerini belirtti.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE HIZLI İLERLEME

Konuşmasında kentsel dönüşüm çalışmalarına da geniş yer veren Başkan Arısoy, 2019’dan itibaren atılan adımlar ve plan notlarıyla Zeytinburnu’nda dönüşüm sürecinin ivme kazandığını söyledi. “Yarısı Bizden” kampanyasının da etkisiyle ilçede dönüşümün hızlandığını ifade eden Arısoy, yıl sonuna kadar çalışmaların süreceğini ve büyük bir sorunun daha Zeytinburnu gündeminden çıkacağını düşündüğünü belirtti.

Veliefendi İşçi Blokları başta olmak üzere devam eden dönüşüm süreçlerini yakından takip ettiklerini söyleyen Arısoy, ilçede yıkılıp yeniden yapılamayacak alan bırakılmadığını vurguladı.

OTOPARK, SPOR TESİSLERİ VE YENİ YATIRIMLAR GÜNDEMDE

Zeytinburnu’nda otopark ihtiyacının artık ciddi boyuta ulaştığını belirten Arısoy, yeni dönemde ilçeye yeni otoparklar kazandıracaklarını söyledi. Merkezefendi, Veliefendi ve Çırpıcı bölgelerinde bu yöndeki hazırlıkların devam ettiğini kaydetti.

İlçeye değer katan yatırımlardan da söz eden Arısoy; bilgi evleri, millet kıraathaneleri, kütüphaneler, bilim merkezi, sanat galerisi, mozaik müzesi, yüzme havuzları, spor tesisleri ve sosyal alanların Zeytinburnu’nun yaşam kalitesini artırdığını ifade etti. Buz Adası’nın Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu’na devrini ise 2024 yılının belediye açısından en verimli işlerinden biri olarak değerlendirdi.

“DERDİMİZ GÜZEL BİR İZ BIRAKMAK”

Konuşmasının sonunda hedeflerinin yalnızca temel belediyecilik hizmetleriyle sınırlı olmadığını ifade eden Başkan Arısoy, gençlere İHA pilot eğitimi verilmesinden yapay zekâ uygulamalarına, hasta nakil hizmetlerinden sosyal destek çalışmalarına kadar birçok alanda inisiyatif aldıklarını söyledi.

Zeytinburnu’na hizmet etmeyi bir sorumluluk ve gönül işi olarak gördüklerini belirten Arısoy, “Yol yoksa açılacak, çare yoksa bulunacak, engel varsa aşılacak. Zeytinburnu için daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Derdimiz hoş bir sada, güzel bir iz bırakmak” ifadelerini kullandı.

Başkan Arısoy, konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, bakanlara, meclis üyelerine, belediye çalışanlarına ve Zeytinburnululara teşekkür ederek 2025 yılı faaliyet raporunun hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)