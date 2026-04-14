Zeytinburnu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren AKDEM (Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi), 19. yıl Çarşamba Seminerleri kapsamında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. “Dün, Bugün ve Yarının Dengesi: Geçmişi Geride Bırakabilmek” başlıklı seminerde, Uzman Klinik Psikolog Enise Ergün Akgül katılımcılarla bir araya gelecek.

22 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 14.00’te AKDEM Seminer Salonu’nda gerçekleştirilecek programda, geçmiş deneyimlerin bugünkü yaşam üzerindeki etkileri ele alınacak. Seminerde, bireylerin geçmişle sağlıklı bir bağ kurabilmesi, olumsuz yaşantıların yükünden arınabilmesi ve geleceğe daha dengeli bir bakış geliştirebilmesi üzerine değerlendirmeler yapılacak.

Psikolojik dayanıklılık, farkındalık ve içsel denge gibi konuların da ele alınacağı seminer, katılımcılara hem teorik bilgiler hem de günlük hayatta uygulanabilir öneriler sunmayı hedefliyor.

Zeytinburnu Belediyesi’nin kültür ve eğitim faaliyetleri kapsamında düzenlenen Çarşamba Seminerleri, her hafta farklı konu ve uzmanlarla vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)