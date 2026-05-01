SOHBETTE ZEYTİNBURNU CERRAHİ TIP MERKEZİNİN YENİ BİNASI VE SAĞLIK HİZMETLERİ KONUŞULDU

Hüseyin Çetiner misafirlerinin binanın girişinde karşıladı. Samimi bir ortamda yapılan sohbette Zeytinburnu ilçesinin dünü, bugünü ve yarınını konuşarak Zeytinburnu Cerrahi Tıp Merkezinin 25 yıllık geçmişi hakkında konuşmalar yapıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Yıldız Çetiner

Zeytinburnu Cerrahi Tıp Merkezi Yönetim Kurulu başkanı İzzet Çalım şunları söyledi ”Öncelikle Zeytinburnu merkezli yaptığınız basılı ve dijital yayınlarınız ile her gün milyonlarca kişiye ulaştığınızı öğrenmek beni memnun ve mutu etti.

Biz Zeytinburnu Cerrahi Tıp Merkezi olarak Ağız sağlığı ve diş, Beslenme ve diyet, Dermatoloji, Genel Cerrahi, Göz sağlığı, İç hastalıklar Kadın ve doğum branşlarında hizmet veriyoruz.

25 yıldır yani çeyrek asırdır insanlarımıza en kaliteli sağlık hizmetini sunmanın gayretindeyiz. Kısa bir süre önce 24 yıldır hizmet verdiğimiz yerimizden daha modern ve sağlık merkezine göre dizany edilmiş 8 kat 2.500m2 lik binamıza taşınarak daha modern bir binada sağlık hizmetini halkımıza kesintisiz olarak sunmaya devam ediyoruz.

Zeytinburnu Cerrahİ Tıp’ın Misyonu

Sağlıklı bir toplum anlayışı ile hasta memnuniyeti odaklı, yüksek kalitede nitelikli sağlık hizmetini tıbbi etik değerler çerçevesinde, ekonomik olarak sunmak.

Zeytinburnu Cerrahi Tıp’ın Vizyonu

En son teknolojiyi kullanan deneyimli ekibi ile uluslararası sağlık standartlarını benimseyen tedavi edici uygulamaların yanı sıra koruyucu sağlık hizmetlerine de önem veren, bölgemizde ve Türkiye’de saygın, referans bir sağlık kuruluşu olmak.

19.10.2001 tarihinde faaliyete başlayan kurumumuz, bu tarih itibariyle kesintisiz hizmet vermektedir.

2024 yılında Cerrahi Tıp Merkezi olarak projelendirilen 2500 m² kapalı alanı; 20 yatak kapasiteli, yeni ameliyathanesi ve sağlık kadrosu ile yeni binasında 7 gün 24 saat hastalarına kesintisiz hizmetine devam etmektedir.

Değerlerimiz

∙ Hasta ve Çalışan Haklarına Saygılı olmak,

∙ Hasta ve Çalışan Memnuniyetini sağlamak,

∙ Mesleki ve bilimsel sorumluluk taşımak

∙ Hizmette sürekliliği ve Erişebilirliği Sağlamak,

∙ Şeffaflık İlkelerine dayanmak,

∙ Kanıta dayalı hizmet sunmak.

Zeytinburnu Cerrahi Tıp Merkezi Personel Müdürü Fikri Çalım’ da şunları ”Önceliğimiz halkımıza kaliteli bir sağlık hizmeti sunmaktır. Yeni Modern binamızda hizmet verdiğimiz branşlarda hastalarımıza kaliteli bir hizmet sunmaya gayret ediyoruz.

İletişim İçin:

Zeytinburnu Cerrahi Tıp Merkezi

Adres : Yenidoğan Mah.50 Sokak NO: 22 Zeytinburnu – İstanbul

Tel : 0212- 665 70 10

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)