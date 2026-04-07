Zeytinburnu Belediyesi Kariyer Merkezi, 5 bininci istihdam başarısını düzenlenen törenle kutladı. Her bininci yerleştirmede gerçekleştirilen törenlerin beşincisi kapsamında, iş dünyası temsilcileri ve vatandaşlar bir araya geldi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Törende konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Kariyer Merkezi’nin kuruluş sürecine ve önemine dikkat çekti. Arısoy, göreve başladığında sahada en çok karşılaştığı taleplerden birinin istihdam olduğunu belirterek, bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla merkezi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Arısoy, “Zeytinburnu’nda iş arayanlarla personel ihtiyacı olanları bir araya getiren bir merkez kurmak bizim sözümüzdü. Seçildikten sonra Mayıs 2019’da burayı faaliyete geçirdik. O günden bu zamana 5 bin kişiye iş bulmuşuz.” dedi.

Kariyer Merkezi’nin yalnızca bir aracılık hizmeti sunmadığını vurgulayan Arısoy, merkezin vatandaşların iş bulma süreçlerini kolaylaştırdığını belirtti. Dijitalleşmeye rağmen iletişim eksiklikleri nedeniyle iş bulmanın zorlaşabildiğine dikkat çeken Arısoy, bu noktada merkezin önemli bir rol üstlendiğini dile getirdi.

“Zeytinburnu’ndaki firmalarda Zeytinburnu’nda oturanlar çalışsın istiyoruz. Bu aynı zamanda yerinde istihdam demek.” diyen Arısoy, bu yaklaşımın hem çalışanlar hem de işverenler açısından birçok avantaj sağladığını ifade etti.

Belediyenin kendi personel alımlarında da Zeytinburnu’nda ikamet şartı aradığını belirten Arısoy, Kariyer Merkezi’nin bu anlamda güçlü bir veri tabanı oluşturduğunu söyledi.

Normal şartlarda firmaların bu tür hizmetler için belirli bir ücret ödemesi gerektiğini hatırlatan Arısoy, Kariyer Merkezi’nin belediyenin sağladığı kaynakla bu hizmeti ücretsiz sunduğunu kaydetti.

Sadece Zeytinburnu ile sınırlı kalmadıklarını da belirten Arısoy, İstanbul genelinden gelen iş ilanlarını da yayınladıklarını ve güçlü bir iş birliği ağı oluşturduklarını ifade etti.

Her başvuru sahibinin hikâyesinin birebir dinlenerek istihdam sağlandığını söyleyen Arısoy, program kapsamında katkı sunan firmalara teşekkür ederek, takdir plaketiyle ödüllendirilen tüm kurumlara şükranlarını sundu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)