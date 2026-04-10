Zeytinburnu Tarihi Merkezefendi Fırını’nda düzenlenen Geleneksel Ekmek Atölyesi, kursiyerlerine yalnızca teorik bilgi sunmakla kalmıyor; üretimin tam merkezinde yer alma imkânı da sağlıyor. Eğitimi devam eden katılımcılar, fırının imalathanesinde aktif olarak çalışıyor ve geleneksel ekmek yapımının tüm aşamalarını birebir deneyimliyor.

3 ay süren eğitim sürecinde kursiyerler; hamurun hazırlanmasından dinlendirilmesine, soğuk fermantasyondan pişirme aşamasına kadar üretimin her adımında görev alıyor. Bu sayede katılımcılar, yalnızca öğrenmekle kalmıyor, mesleki becerilerini doğrudan uygulayarak geliştiriyor.

Geleneksel Ekmek Atölyesi’nde verilen eğitimler kapsamında iş güvenliği, hijyen, dinlenme ve soğuk fermantasyon gibi konular da uygulamalı olarak ele alınıyor. Dersler, ekmek ustası Umut Bayram tarafından yürütülüyor.

Atölyede kullanılan tüm malzemeler Zeytinburnu Belediyesi tarafından karşılanırken, 15 yaş üzeri ve Zeytinburnu’nda ikamet eden vatandaşların katılabildiği eğitimler haftada bir gün gerçekleştiriliyor.

Bugüne kadar toplam 115 kişinin mezun olduğu Geleneksel Ekmek Atölyesi’nde, yeni dönem kursiyerleri de üretimin bir parçası olarak mesleği yerinde öğrenmeye devam ediyor.

