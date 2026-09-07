Aykut Ertuğrul ve Asım Öz tarafından hazırlanan yıllık, kültür sanat alanında yıl boyunca gündeme gelen konuları yalnızca bir araya getiren bir derleme olmanın ötesinde, farklı disiplinleri buluşturan kapsamlı bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Edebiyattan sinemaya, tiyatrodan müziğe, felsefeden tarihe, yayıncılıktan çağdaş sanatlara kadar geniş bir alana yayılan içerikler; kültür ve sanat dünyasının güncel meselelerini farklı bakış açılarıyla ele alıyor. Yıllıkta ayrıca yapay zekâ, dijital yayıncılık, teknomedyatik dünya, kültürel diplomasi, çocuk yayınları, müzeler, uluslararası kitap fuarları ve şehir kültürü gibi başlıklara da yer veriliyor.

ZKS Kültür Sanat Yıllığı 2026; söyleşi, portre, inceleme ve değerlendirme yazıları aracılığıyla bir yılın kültür sanat panoramasını görünür kılıyor. Alanında uzman yazar, akademisyen ve sanatçıların katkılarıyla hazırlanan yayın, güncel tartışmaları geçmişin kültürel birikimiyle birlikte değerlendiriyor.

Yıllıkta Abdullah Ezik, Ali Birinci, Asım Öz, Beşir Ayvazoğlu, Bünyamin Yılmaz, Fatma Kılıç, Hakan Arslanbenzer, İbrahim Eryiğit, Mehmet Aycı, Mustafa Özel, Necmettin Turinay, Suavi Kemal Yazgıç ve Ümit Aktaş’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim yazı, söyleşi ve yorumlarıyla yer alıyor.

Kültüre dair her üretimin anlamlı bir iz bıraktığı düşüncesinden hareket eden ZKS Kültür Sanat Yıllığı, kültür ve sanat dünyasında yaşanan değişimleri takip etmeye ve bu birikimi gelecek yıllara aktarmaya imkân sağlayan süreli bir hafıza çalışması olarak konumlanıyor.

Zeytinburnu Kültür Sanat, bu yayınla kültür sanat alanında üretilen fikirlerin, yürütülen tartışmaların ve ortaya çıkan eserlerin kalıcı bir kaynağa dönüşmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)