Millet Bahçesi’nde düzenlenen Yaz Konserleri kapsamında program saat 18.00’de başlıyor. Konser alanına gelen vatandaşlara su, pamuk şeker, patlamış mısır ve dondurma ikram edilirken, saat 19.00’da sanatçılar sahne alıyor. Yaklaşık iki saat süren konserler 20.30-21.00 saatleri arasında sona eriyor.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Emrah Uçar Millet Bahçesi’nde Sahne Aldı

Yaz Konserleri’nin geçtiğimiz haftaki konuğu Emrah Uçar oldu. Millet Bahçesi’nde Zeytinburnulularla buluşan Uçar, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser öncesinde yapılan ikramlarla başlayan akşam, müzik eşliğinde devam etti.

Aileleri ve çocukları da bir araya getiren etkinlikte vatandaşlar açık havada yaz akşamının keyfini çıkarırken, çocuklar pamuk şeker, patlamış mısır ve dondurma ikramlarından yararlandı.

Bu Haftanın Konuğu Özgür Gargılı

Yaz Konserleri önümüzdeki hafta da devam edecek. Programın bu haftaki konuğu Özgür Gargılı olacak. Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte ikramlar saat 18.00’de başlayacak, Özgür Gargılı ise saat 19.00’da sahneye çıkacak.

Zeytinburnu Belediyesi’nin yaz boyunca Millet Bahçesi’nde sürdürdüğü konser programlarıyla ilçe sakinleri, hafta sonu akşamlarını açık havada müzik eşliğinde geçirme imkânı bulacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)