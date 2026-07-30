Saat 21.00’de başlayacak konserde sanatçı, çok sevilen eserlerinden oluşan özel bir repertuvarla sahnede olacak. Boğaz’ın hemen yanı başındaki Chalet Garden’da gerçekleştirilecek etkinlik, yaz akşamını müzikle geçirmek isteyen dinleyicilere keyifli bir konser deneyimi sunacak.

Türk müziğinin geleneksel yorum anlayışını kendine özgü sahne üslubuyla bir araya getiren Melihat Gülses, uzun yıllardır gerçekleştirdiği konserler, albüm çalışmaları ve özel projelerle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşıyor. Sanatçı, güçlü sesi ve eserlerin duygusunu öne çıkaran yorumuyla Türk müziğinin önemli temsilcileri arasında yer alıyor.

Açık havada gerçekleştirilecek konserin, hem Melihat Gülses’in takipçileri hem de Türk müziği dinleyicileri için yaz sezonunun dikkat çeken etkinliklerinden biri olması bekleniyor.

Melihat Gülses’in 2 Ağustos Pazar akşamı saat 21.00’de Chalet Garden’da vereceği konserin biletleri Biletix üzerinden temin edilebiliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)