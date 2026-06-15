ÇOK SAYIDA STK BAŞKANI, MUHTAR VE SİYASİ PARTİ İLÇE YÖNETİCİLERİ SERİFİKA TÖRENİNE KATILDI…

Eriklibaba Eğitim ve Kütür Vakfı’nın Kazlıçeşme Mahallesinde bulunan vakıf merkezinde yapılan teslim törenine Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Mustafa Yalçınkaya, Gökalp Mahalle muhtarı Tülay Gençtürk,Yeşiltepe Mahalle muhtarı Hüseyin Erkol, Veliefendi mahalle muhtarı Hüsnü Akipa, ZEYDEF başkanı Mehmet Çakır, Malatya Dernek başkanı Suat Sarıkaya başta olmak üzere çok sayıda STK yönetimi yapılan törene katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner

İlk selamlama konuşmasını Eriklibaba Eğitim Ve Kültür Vakfı aşkanı iş insanı Dursun Aydoğdu yaptı. Aydoğdu konuşmada Eriklibaba Eğitim Ve Kültür Vakfı olarak eğitim ve öğretim işlerine önem veriyoruz. Zeytinburnu Halk eğitim merkezi ile beraber düzenlemiş oldukları saz, panç ve İngilizce kursunda başarılı olanlara verecekleri sertifika törenine katılıp kendilerini yalnız bırakmayan bütün canlara teşekkür etti,

Daha sonra Eriklibaba Eğitim Ve Kültür Vakfı yönetim kurulu üyelerinden Şule Aydın ve Mehmet Ali Ünlü kısa bir selamla konuşması yaparak emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yardımcısı Akın Gül’de yaptığı konuşmada Eriklibaba Eğitim Ve Kültür Vakfı İle yaptığımız işbirliği ile Bağlama, İngilizce ve Panç branşında olmak üzere üç alanda kurs açtık ve başarılı sonuçlar aldık.

Vakıf başkanımız Dursun Aydoğdu başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim dedi.

Panç kursuna katılıp güzel eserler üreten kadınların sergiledikleri ürünleri gezen Milletvekili Celal Fırat başta olmak üzere herkes ürünleri ve tabloları çok beğendiklerini ifade ederek el emeği göz nuru ürünleri üreten kadınlara teşekkür ettiler. .

Sertifika dağıtımından sonra bağla kursuna katılanların minik konseri ve korunun söylediği türküler beğeni ile dinlendi.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)