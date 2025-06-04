SİZ DEĞİL KAFE SİZE GELİYOR

Türkiye’de girişimcilik ve mobil yaşam trendleri yükselişteyken, girişimci Savaş Velioğlu, ülkenin ilk karavan kafe zinciri olacak olan, Moveo Coffee markasını kurma yolunda önemli adımlar atıyor. Bu yenilikçi girişim, hem kahve kültürüne hem de seyahat özgürlüğüne yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

Velioğlu’nun projesi, karavanları sadece seyahat aracı olarak değil, aynı zamanda mobil kafe olarak kullanma fikrine dayanıyor. Her bir karavan, özel olarak tasarlanmış iç mekanlarıyla müşterilere sıcak ve samimi bir ortam sunmayı amaçlıyor. Bu mobil kafeler, farklı şehirlerde ve etkinliklerde konumlanarak geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı planlıyor.

Projenin ilk aşamasında, birçok şehirlerde pilot uygulamalar gerçekleştirilecek. Bu süreçte, müşteri geri bildirimleri ve operasyonel verimlilik analiz edilerek, projenin diğer şehirlere yayılması hedefleniyor.

Savaş Velioğlu, bu girişimiyle sadece bir iş modeli oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda Türkiye’de mobil yaşam ve iş yapma kültürüne katkı sağlamayı amaçlıyor. Karavan kafe zinciri, hem girişimcilik ekosistemine yeni bir perspektif kazandıracak hem de tüketicilere farklı bir deneyim sunacak.

Bu yenilikçi girişim, Türkiye’de mobil iş modellerinin ve alternatif yaşam tarzlarının benimsenmesine öncülük edebilir. Savaş Velioğlu’nun liderliğinde hayata geçirilen karavan kafe zinciri, ülkenin girişimcilik sahnesinde dikkat çeken projelerinden biri olmaya aday.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)