DOSTLARI,OKURLARI VE ÖĞRENCİLERİ PROF.DR.İSKENDER ÖKSÜZ’Ü SAYGI PROGRAMINDA YALNIZ BIRAKMADI…

29 Mayıs 2025 tarihi saat 14.00’da yapılan saygı proğramına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eski Bakan ve Hacı Bayram-I Veli Üniversitesi rektörü Prof. Dr Naci Bostan, Yeni Yol Partisi Grup Başkan vekili Selçuk Özdağ, İyi Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu başta olmak üzere çok sayıda akademisyen, siyasetçi seveni Prof. Dr. İskender Öksüz’ü saygı gecesinde yalnız bırakmadı.

Programı katılan ve Prof. Öksüz için duygu ve düşüncelerini ifade eden çok sayıda katılımcı her gün yeni bir şey öğrenmek itiyorsanız mutlaka İskender hoca ile aynı ortamda olmanız gerekir dedi.

Prof. Dr. İskender Öksöz’ ün Türk Edebiyatının önemli kalemlerinden roman ve oyun yazarı Merhume eşi Emine Işınsu Öksüz’ün kitaplarını okuyan ve kızlarına merhumenin roman kahramanlarının ismini verdiğini söyleyen bir çok kişi merhumeyi rahmetle yad etti.

Hacı Bayram- ı Veli üniversite Ankara Beşevler semtindeki yerleşkesinde bulunan üniversitenin kültür merkezinde yapılan Prof. Dr İskender Öksöz’ ün saygı gecesi dop dou geçti. Konuşmacılar Öksüz hakkında güzel sözler söyleyerek onure ettiler.

FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU NANI DİĞER KUVVACI FATMA NENE 80 YAŞINDA AMA KARAR GAZETESİNDE YAZILARINI İLGİ İLE TAKİP ETTİĞİ PROF. DR. İSKENDER ÖKSÜZ’ÜN SAYGI PROGRRAMINA KATILMAK İÇİN MADDİ VE MANEVİ BEDELLER ÖDEYEREK İSTANBUL’DAN ANKARA’YA GELDİ…

Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu Namı Diğer Kuvvacı Fatma Nene Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’e şunları söyledi “Öncelikle sizinle beraber Prof. Dr. İskender Öksöz’e saygı programına gidelim dediğim zaman beni kırmayıp geldiğiniz için size teşekkür ederim.

Ben Prof. Dr. İskender Öksöz’ün yazılarını Karar gazetesinde ilgi ile okurum. Kendisi değerli bir Türk yazar ve düşünürüdür. Gazetede Ankara’da kendisi için saygı gecesi yapılacağını duydum.

Böyle tarihi bir anda olmayı çok istedim. Dostlarının, arkadaşlarının, öğrencilerinin devlet adamalarının kendisi hakkında söyledikleri güzel sözleri duyunca sayın hocamız adına çok memnun ve mutlu oldum.

Her bilim adamı, her yazar ve her insan dostlarının güzel sözlerinden memnun olur. Sayın Prof. Dr. İskender Öksüz’ünde hakkında söylenen bu güzel sözler hocamızı çok memnun etti.

Bizde hocanın bir takipçisi olarak kendisi hakkında söylenen bu güzel sözleri duymaktan memnun olduk. Bilim insanlarının bu kadar sevilmesi onur verici bir durum olarak görüyorum diyen Kuvvacı Fatma Nene Prof. Dr. İskender Öksüz ‘e sağlıklı ve uzun ömürler dileyerek sözlerini tamamladı.

ANKARA’DA Kİ SAYGI GECESİNE NE TÜR ZORLUKLARA KATLANARAK ULAŞABİLDİ ?

Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu Namı diğer Kuvvacı Fatma Neme’ nin 28 Mayıs 2025’de İstanbul Fatihteki evinde’ den Bayrampaşa ‘da bulunan Şehirlerarası otogar’ a gelmek için ticari taksiye binerek 380 TL ödeyerek geldi. Akabinde Otobüs firmasına 550 TL ödeyerek Ankara otogarı olarak bilinen AŞTİ’ye vardı. AŞTİ’den yine ticari taksi ile programın yapılacağı Ankara Beşevler’ e 350 TL ödeyerek saat 8.30 da vardı.

Programın başlayacağı saat 14.00’a kadar hakkında gazetelerde çıkan haberlerin olduğu nüshaları bir dosyaya koyarak önemli katılımcılara birer dosya sundu.

Dönüşte daha meşakatli oldu. İlk olarak Ankara Beşevler’ de Devlet Demir Yolları Hızlı Tren Garına ticari taksiye 300 TL ödeyerek geldi.

Bilet olmadığı ifade idilince yine Ticari taksiye binip 400 TL ödeyerek AŞTİ’ye geldi. 24 Saat içinde hiç uyku uyumadan İstanbul-Ankara ,Ankara İstanbul seyahati yaparak 24 saat uyumadan bilim ve ilim adına ciddi bir maddi ve manevi bedel ödeyerek güzel bir saygı programı izlemenin hazzını yaşamış oldu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)