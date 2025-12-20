Soruyorum; ülke olarak kâr mı ettik, zarar mı? Terörsüz Türkiye hedefimize ulaştığımızda, sorun olarak görülen göç, başarının önemli bir ayağı olacaktır” dedi.



İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Göç ve Diaspora Vakfı tarafından düzenlenen “Göç, Diaspora ve Diplomasi Zirvesi” programına katıldı. Programda yaptığı konuşmada göç meselesinin yalnızca bir sorun başlığı altında ele alınmasının doğru olmadığını vurgulayan Turan, göçün doğru politikalarla yönetildiğinde toplumsal, ekonomik ve demografik bir güce dönüşebileceğini ifade etti.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner



İçişleri Bakanlığı’nın 650 bin personeliyle Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinin yanı sıra AFAD, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri, Göç İdaresi, Valilikler, Kaymakamlıklar ve Sivil Toplum Genel Müdürlüğü gibi çok sayıda kurumu bünyesinde barındırdığını belirten Turan, göç politikalarının da bu çok boyutlu yapı içerisinde ele alındığını söyledi.



“ANADOLU BİR GÖÇ COĞRAFYASIDIR”



Göçün yeni bir olgu olmadığını dile getiren Turan, Anadolu’nun tarih boyunca bir göç coğrafyası olduğuna dikkat çekerek, “Göçü yalnızca Suriye iç savaşıyla tanımlamak doğru değil. Antik çağlardan bu yana insanlık tarihi göçlerle şekillenmiştir. Bildiğimiz kadarıyla göç yüzünden yıkılmış bir devlet örneği yoktur” ifadelerini kullandı.



Uyum süreçlerinde yaşanan sorunların güvenlikçi ve dışlayıcı bir dille ele alınmasının sağlıklı sonuçlar doğurmayacağını belirten Turan, göçün yasallaştırılması, kayıt altına alınması ve uyum politikalarının güçlendirilmesinin temel yaklaşım olması gerektiğini vurguladı.



DÜNYADA 281 MİLYON GÖÇMEN VAR



Uluslararası Göç Örgütü verilerine de değinen Turan, 1970 yılında dünyada 84,4 milyon göçmen bulunduğunu, bunun dünya nüfusunun yüzde 2,3’üne karşılık geldiğini; 2020 yılında ise bu sayının 281 milyona yükselerek oranın yüzde 3,6’ya çıktığını aktardı. Türkiye–Suriye hattının, ABD–Meksika hattından sonra dünyanın en yoğun ikinci göç koridoru olduğunu belirten Turan, düzensiz göçle mücadelede kararlı bir politikanın sürdürüldüğünü söyledi.



“GÖÇ SİYASETİN GÜNLÜK TARTIŞMALARINA MALZEME EDİLMEMELİ”



Göç konusunun günlük siyasi tartışmaların bir parçası haline getirilmemesi gerektiğini vurgulayan Turan, Türkiye’nin son 13 yılda göçü yönetmeye odaklanan bir yaklaşım benimsediğini belirterek, “Sınırlarımızın hemen ötesinde ‘bize kucak açtınız’ diyen milyonlar var. Milletler arası bağlar böyle kurulur ve kolay kolay bozulmaz” dedi.



GÖÇ VE DİASPORA VAKFI’NA TEŞEKKÜR



Bülent Turan, Göç ve Diaspora Vakfı’nın yürüttüğü akademik çalışmalar, uluslararası temaslar ve saha faaliyetlerinin son derece kıymetli olduğunu belirterek, vakfın göçün bir sorun değil, bir güç haline dönüşmesine katkı sunduğunu ifade etti. Turan, konuşmasını vakıf yöneticilerine ve programa katılan misafirlere teşekkür ederek tamamladı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)