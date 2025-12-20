Kıraç Erkek Kış Hizmetleri’nde 858, Tuzla Bahar Kadın Kış Hizmetleri’nde 70, Otağ Otel Aile Kış Hizmetleri’nde ise 78 kişi barınma ve destek hizmetlerinden yararlanıyor. İBB Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, evsiz yurttaşlar sokaktan alınarak sağlık kontrolleri, kişisel bakımlar ve temel ihtiyaç hizmetleriyle güvenli alanlarda misafir ediliyor.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner

Ziyaret kapsamında gazetemize değerlendirmelerde bulunan İBB Meclis Üyesi ve Halkla İlişkiler Komisyonu Başkanı Uğur Dağ, barınmanın temel bir hak olduğunu hatırlatarak; yüksek kiralar ve hükümetin yarattığı ağır ekonomik koşulların bu hakkı milyonlar için erişilemez hâle getirdiğini ifade etti.

Dağ açıklamasında, “Bugün evsizliği konuşuyorsak, bu bireylerin tercihi değil; sosyal devlet anlayışından uzaklaşılmış olmasının sonucudur. İstanbul’da biz kimseyi kaderine terk etmiyoruz ama bu krizin sorumluluğu yerel yönetimlerin omuzlarına bırakılamaz” diyerek, Ekrem İmamoğlu’nun sosyal belediyecilik vizyonu ve Nuri Aslan’ın yol arkadaşlığıyla dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)