Turan: Kendi arkadaşlarına bunu yapanlar yarın hırsı için her şeyi yapar

Turan, Bursa Merinos AKKM Osmangazi Kongre Salonu’nda düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi “Yarınlar İçin Teşkilat” programında teşkilat mensuplarıyla buluştu. Turan programda yaptığı konuşmada, siyasi hareketlerin başarılı olmasını üç temel bileşeni olduğunu ifade etti.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Turan bunların, lider, doğru bir siyasi çizgi ve teşkilat olduğunu belirterek, “Herkesin gıpta ettiği bir liderimiz var hamdolsun. İkinci olarak siyasi çizgi, Ak Parti’nin Malazgirt ruhuyla başlayan, Kurtuluş savaşına kadar yürüyen çizgisi Ak Parti çizgisidir. Üçüncü olarak, güçlü teşkilat, teşkilatı güçlü olmayan hiçbir parti ve siyasi lider başarılı olamaz” dedi.

“Halk TV’de Erdoğan’a küfrederek lider olunmaz”

Turan, partiden ayrılan bazı isimlerin yanlış tercih yaptıklarını savunarak, “Bizden giden arkadaşlarımız oldu. Yapmayın dedik, yanlış olur dedik. Bir lider akşama kadar televizyonda konuşsun, akşama kadar kitap yazsın ve ben varım desin. Siyasi çizgisi zayıfsa, teşkilatı yoksa asla sonuç alamaz. Akşama kadar Halk TV’ye çıkıp Erdoğan’a küfrederek lider olunmaz” dedi.

Muhalefet partilerinde ki kopuşlara değinen Turan, ayrılanların ardından yapılan paylaşımları eleştirerek, “Kendi aralarındaki arkadaşları ayrılınca, utanıp mahcup olup, ‘Biz nerede yanlış yaptık?’ diyeceklerine, giden arkadaşlarının arkasından ergen çocuklar gibi video yayınlayarak onları aşağıladılar ve maalesef bunu partilerinin resmi hesaplarından paylaştılar. İzleyince biz utandık, kendi arkadaşlarına bunu yapan, yarın hırsı için kime neyi yapmaz” diye konuştu.

“Teşkilat mensubu sosyal medyada partiyi yormamalı”

Turan, son dönemde partililerin sosyal medyada yapılan bazı paylaşımları da eleştirerek, “Son dönemde bir sosyal medya hastalığını bizde görüyoruz. Bize ne senin yediğin şeyden, bize ne senin giydiğin şeyden, bize ne tatilinden. Partide görev aldıysan, istediğini yapamazsın.

İstediğini ye, giy ama Ak Parti adına buradaysan, partiyi yormaya ve teşkilatı üzmeye hakkımız yok. Neden bir teşkilat mensubu, elbisesiyle, yediğiyle, içtiğiyle gündem olsun? Böyle bir siyasi adap olur mu?” diye ifade etti.

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Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)