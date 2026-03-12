ZETSİAD olarak yıllardır geleneksel iftarımızı düzenliyoruz. Sağ olsunlar her sene yüzlerce meslektaşımız, dostumuz, arkadaşımı, bürokratlarımız ce devlet büyüklerimiz iftar sofranıza renk katıyorlar.

Bu seneki iftarımıza da Zeytinburnu Belediye Başkanı sayın Ömer Arısoy, Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı sayın Mustafa Yalçınkaya, İstanbul Tekstil Ve Hammadeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) başkan yardımcısı Vehbi Canpolat, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyoncu İhracatçılar Birliği (İHKİB) başkan yardımcısı Mustafa Paşahan başta olmak üzere çok sayıda seçkin davetli iftarımıza katıldı.

Davetimize icabet eden herkese hem kendi adıma hem de derneğimiz adına teşekkür ederim diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)