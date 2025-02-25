TARANCI İŞ GÖRÜŞMESİ İÇİN GİTTİĞİ DUBAİ’DEN DİJİTAL MECRA ÜZERİNDEN GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN ÇETİNER İLE DİKKAT ÇEKEN BİR RÖPORTAJ YAPTI

Renkli kişiliği ile bilinen iş,Siyaset ve spor camiasının önde gelen ismi Cemal Tarancı her ülkenin kalkınıp gelişmesi için sağlıklı bir yabancı sermayeye ihtiyacı olduğu gibi bizim ülkemizin de körfez sermayesine ihtiyacı var. Bende körfez sermayesinin yetkileri ile görüşmek üzere Dubai’ye geldim ve güzel görüşmeler yapıyorum dedi.

İstanbul Times Özel Röportaj - Hüseyin Çetiner

Cemal Tarancı elektronik ortamda gazetemizin genel yayın yönetmeni gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’e şunları söyledi ”Ülkemizin kalkınıp gelişmesi için yabancı sermaye’ nin ülkemize gelmesi gerekir. Her ülke Körfez Arap sermayesini kendi ülkesine çekmek için ciddi çabalar gösteriyor bizde kendi çapımızda bu sermayeyi ülkemize getirmek için bazı çalışmalar yapıyoruz.

Şu an Dubai’deyiz ve güzel görüşmeler yapıyoruz. İnşallah ülkemize faydamız olur şeklinde konuştu.

ÇETİNER’İN PEKİ SİZ DAHA ÖNCE İBB ADAYI OLMUŞTUNUZ ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERDE CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ ?

“Bu sorunuz için çok teşekkür ederim. Her seçmenin seçme ve seçilme hakkının olduğu anayasada güvence altına alındığı söyleniyor. Oy kullanıp insanları seçerken hiç bir engel yok ama bir vatandaş cumhurbaşkanı adayı olmak isteyince ondan seçim kurulu gözetiminde 100 bin imza ile aday olmasını istemek hem demokratik değil hem de insan haklarına aykırı…

Bağımsız milletvekili ve belediye başkan adayı olmak için nasıl ki seçmen imzası gerekmiyorsa Cumhurbaşkanı adayı olmak içinde 100 bin imza şartı istenmesi kesinlikle doğru değildir.

Örnek ermek gerekirse ben seçmen hakkımı hiçbir engel olmadan kullanabiliyorken neden seçilme hakkımız kullanmak isteyince benden çok zor olan 100 bin kişiyi bulundukları yerin ilçe seçim kuruluna taşıyıp bu imzayı almak demek anayasanın sana verdiği seçilme hakkını kullanma demektir. Kimse kanunsuz ve hukuksuz olarak bu hakkı seçilmek için iradesini ortaya koyan halkımızın elinden alamaz.

Bu konuda benim veya diğer bir kişinin dava açmasına gerek olmadan ilgili kurum ve kuruşlar bir an önce bu konuya bir çözüm getirmeleri ve aynen milletvekili ve belediye başkan adayı olurken kolay bir şekilde aday olurken cumhurbaşkanı adayı da olmamız kolaylaştırılsın.

DÜNYA İLE ÇOK SAĞLIKLI İŞ BİRLİKLERİ OLAN TARANCI ÜLKESİNİN SORUNLARINA HER ZAMAN ÖNEM VERDİ

Avrupa Birliği üyelerinin başat ülkesi olan Almanya’nın Ludwigs Maximilians Üniversitesinde Politik wissenschaft ,yani Siyasal Bilimler’de eğitimi tamamladı.

Ulusal ve Uluslararası ithalat ve ihracat işleri yaptı. Bir dönem 1.Ligde top koşturan Zeytinburnu Spor Kulübü’nün başkanlığını yaptı.

2024 yılında yapılan mahalli idareler seçiminde Bağımsız olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Daha sonra seçime 10 gün kala, Ak Parti adayı Murat Kurum lehine seçimden çekilerek destekçilerine Murat Kurum’a oy vermelerini söyledi.

DEĞERLİ ÜSTAT TÜRKİSTAN CAMİASINDA CİDDİ BİR DESTEĞİNİZ VAR SİZİ SİYASİ OLARAK ÜST MAKAMLARDA GÖRMEK İSTEYEN ÇOK SAYIDA DESTEKÇİNİZ VAR NELER SÖYLEYECEKSİNİZ ?

İş, Siyaset ve spor camiasının tanınan iş insanı Cemal Tarancı şimdiden yaptığı açıklamada normal süresi 2028 olan Genel seçim ister öne alınsın isterse zamanında yapılsın yapılacak olan ilk genel seçimde bağımsız olarak Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı.

CEMAL TARANCI KİMDİR ?

Cemal Tarancı Avrupa Birliği üyelerinin başat ülkesi olan Almanya’nın Münih kentinde bulunan Ludwigs Maximilians Üniversitesinde Politik wissenschaft ,yani Siyasal Bilimler’de eğitimi tamamladı.

Halen aktif bir iş insanı olarak yurtiçi ve yurt dışında ticari çalışmalarını sürdürüyor.

Ticari işlerinin yanı sıra aynı zamanda da sosyal ekonomik ve spor konularında da cemiyet hayatının tam merkezinde yer alıyor. 2000 yılında Zeytinburnu Spor Külübünün başkanlığını yaptı.

Kazakistan MÜSİAD teşkilatında başkan yardımcısı, Kazakistan DEİK teşkilatında

başkan danışmanı ve Doğu Türkistan Vakfı, Kazak Türkleri vakıflarında da başdanışman olarak görevler ifa etti.

Ayrıca çeşitli sosyal projelere maddi destek sağlamaktadır. Bazı Üniversite öğrencilerine burslar vermektedir.

CEMAL TARANCI CUMHURBAŞKANI OLARAK SEÇİLMESİ HALİNDE ŞUNLARI YAPACAĞINI SÖYLEDİ

1-Halkımızı perişan eden hayat pahalılığını 1 günde bitireceğini,

2-TBMM de çıkarılacak bir yasa ile Çay,5 TL ,sıcak yemekler 70 TL ,Et yemekleri en az 200 TL olacaktır.

3-Bütün gıda maddelerinin fiyatları, konut kiraları ve satış fiyatları yapılacak yasal bir düzenleme ile 50 % aşağıya çekilecektir.

4-Buna uymayanlar 6 hapisle cezalandırılacaktır. Bu uygulama ile zarar eden ev sahibi ve esnaflara Devlet maddi destek verecektir.

5- Avrupa Birliğne ve Amerika'ya mahsus pasaportlar çıkarılacak ve bu pasaporta sahip vatandaşlar vizesiz bu ülkelere gidecektir. Tabi bu pahalı bir pasaport olacaktır.

6- Bütün tasıma ve gıda maddelerinin üretimi ve aklınıza gelen diğer bütün hizmetleri yapanlar profesyonel kooperatiflere üye olacaklar ve ürünlerini bu profesyonel kooperatiflere yapacaktır. Yani bir kilo domates,1 kg patates ,1 ton mal tasimasi,1 kg bal,1 kilo un, bile pazara ve marketlere sadece koopetifler aracılığıyla sunulacaktır. Bu şekilde üreticiden yani tarladan direkt tüketiciye mallar ulaşacaktır. Buna karşı gelenlere 5 ay ceza verilecektir.

7- Okullarımızda Çocuk terbiyesi ön plana çıkacaktır. Her gün okullarda 1 saat uygulamalı, Terbiye dersi verilecektir. Yani Devlete saygı, Anne babaya saygı akrabaya saygı, komşulara saygı, yani biz Türklere özgü bütün saygılı yaşama tarzı öğrencilere uygulamalı olarak öğretilecektir. Bu dersi geçemeyen direk sınıfta kalacaktır ve hatta okuldan atılma ve cezası bile verilebilecektir.

8- Ortaokuldan sonra öğrencilerin 70 % meslek okullarına Kalan % 30 ise lise ve oradan üniversiteye hazırlanacaktır. Aynen Almanya ve Japonya da olduğu gibi. (Almanya’nın ve Japonya’nın neden dünyada en çok ihracat yapan ülkeler olmasının ana sebebi budur).

9-Kadınlarımıza saygı projemiz kadınlarımız, Annelerimiz bizim baş tacımızdır.

Bütün taşıma araçlarında karada havada ve deniz de kadınlara eskiden olduğu gibi öncelik verilecektir. Yani metroda, otobüste, tramvayda, deniz, otobüsünde, ucaklarımızda, kadınlarımıza bir bölüm(mesela bir vagon) ayrılacaktır. Ve bu bölümde sadece kadınlarımız seyahat edecektir.

Bu ayrılan yerler yetmezse diğer bölümlerdeki bütün sandalyeler kadınlarımıza tahsis edilecektir.

Banka ve diğer kuruluşlarımızda kadınlarımıza sıra bekletilmeyecektir. Erkekler nerde olursa olsun, sıralarını derhal kadınlara verecektir.

Tarancı seçim sürecine girildiği zaman profesyonel ekibi ile ülkeye nefes aldıracak çok sayıda projesi olduğunu ancak hepsini şu an açıklamadığını ifade ederek bütün okurlara saygı sevgi ve muhabbetlerini sunarak röportajı bitirdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)