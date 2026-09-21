BAYRAM DEĞİL SEYRAN DEĞİL BDDK NEDEN İRAN BANKASINI KAPATTI ?

BDDK, İran merkezli Bank Mellat'ın İstanbul'daki merkez şubesinin faaliyet iznini kaldırdı. Banka, ABD'nin yaptırım listesinde bulunuyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), İran merkezli banka Bank Mellat'ın İstanbul'daki Türkiye Merkez Şubesi'nin faaliyet iznini kaldırdı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 18 Eylül 2026 tarihli karara, bankanın faaliyetini sürdürmesinin mevduat sahiplerinin hakları ile mali sistemin güven ve istikrarı açısından tehlike oluşturmasını düzenleyen kanun hükmü dayanak gösterildi.

Şubenin faaliyet izninin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında kaldırıldığı kaydedildi.

Söz konusu hüküm, yapılan denetimler sonucunda bir bankanın faaliyetini sürdürmesinin mevduat ve katılım fonu sahiplerinin hakları ile mali sistemin güven ve istikrarı açısından tehlike oluşturduğunun belirlenmesi halinde BDDK'ye bankanın faaliyet iznini kaldırma veya bankayı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devretme yetkisi veriyor.

ABD'nin yaptırım listesinde

Söz konusu banka ABD, AB ve İngiltere'nin yaptırım listelerinde bulunuyor. Bank Mellat, Tahran'ın nükleer silah geliştirmeye çalıştığı yönündeki suçlamalar nedeniyle yıllarca Batı'nın yaptırımlarına tabi tutuldu.

Bu yaptırımlar, nükleer faaliyetlerini sınırlandırmayı amaçlayan Tahran ile dünya güçleri arasında imzalanan 2015 tarihli anlaşma kapsamında kaldırıldı. Ancak ABD, Trump'ın birinci başkanlık dömeminde, Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı olarak çekildi ve İran'a yönelik ağır ekonomik yaptırımları yeniden yürürlüğe koydu.

Bank Mellat, 2019 yılında İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğu belirtilen 25 kuruluştan biri olarak gösterilmesinin ardından ABD ve Körfez ülkelerinin yaptırımlarına hedef oldu.

Türk bankasına İran yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığı, İran üzerindeki mali baskıyı artırma çabaları kapsamında 4 Eylül'de, Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğu iddiasıyla Türkiye'deki Golden Global Bank'a yaptırım uygulama kararı almıştı. Bakanlık söz konusu bankanın, İran Devrim Muhafızları için "on milyonlarca dolarlık işlem" yaptığını, bu sebeple Golden Global Bank ile bu şirkete bağlı İstanbul merkezli kuruluşlara yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Yaptırımlar kapsamında, ilgili kurumlar ile bunlarla bağlantılı kişilerin varsa ABD'deki tüm varlıkları donduruldu, ayrıca yaptırım listesindeki isimlerle iş yapmak da yasaklandı.

Washington, bu adımdan birkaç gün sonra da İran'ın Mahan Air havayolu şirketine yardım ettikleri gerekçesiyle aralarında Türkiye'den üç şirketin de bulunduğu 36 kuruluşa yaptırım uyguladı. Sivil bir havayolu şirketi olan Mahan Air, Devrim Muhafızları'na destek vermekle suçlanıyor.

İran'ın ISNA haber ajansının aktardığına göre Mahan Air bu hafta, Türk havacılık makamlarının talebi üzerine 21 Eylül'den itibaren Türkiye'ye tüm uçuşlarını askıya alacağını açıkladı. Türk makamları ise konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.

Kritik zamanlama

BDDK'nın kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Salı günü New York'ta başlayacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile yapması beklenen görüşmeden yalnızca birkaç gün önce geldi.

ABD Başkanı Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda, İran'ın "ekonomik D-Day" ile ekonomik olarak tecrit edileceğini ifade ederken Hazine Bakanı Scott Bessent, kampanyaya katılmayan ülkeleri ağır sonuçlarla karşılaşabilecekleri konusunda uyarmıştı.

İşte böyle bir ortamda yıllardır ülkemizde faaliyet gösteren tek İran bankası olan Bank Mellat’ın faaliyetleri bazı gerekçeler öne sürülerek kapatılması manidar bulunuyor.

Ayrıca İran’dan Türkiye’ye uçuş yapan İran havayolu yolu şirketinin ‘da uçuş izninin kaldırıldığı söyleniyor.

ABD’ ve İsrail’in İran’a her alanda nefes aldırmak istemediği İran’a yönelik aldığı bu iki önemli kararın Erdoğan’ın BM toplantısı öncesi ABD’ye gittiği gün olması da ayrı bir mana ve anlam taşıyor.

Büyük Şeytan ABD ve Küçük şeytan şımarık oğlu İsrail’in ölümcül silahları ile dize getiremediği İran’ı ekonomik olarak dize getirmek için dünya da müttefikim dediği ülkelerin İran’a ekonomik ambargo uygulamaya zorluyor.

Bunun tabi bir neticesi de Türkiye siyasi otoritesi İran’a ABD istiyor diye senin ülkemde faaliyet gösteren tek şubeli bankan olan Bank Mellat’ı kapatıyorum ve Türkiye’ye uçuş yapan hava yolu şirketinin faaliyetlerini durdurdum diyemeyeceği için başka bazı bahaneler ileri sürerek ABD-İsrail ve İran savaşında saldırgan ABD ve Siyonist İsrail’e dolaylı bir destek vermek demek olan iki yasakta kazançlı çıkacak ülkeler İsrail ve ABD’dir. Halkımızın kabul edeceği bir şey değildir.

İran halkının bütün ekonomik ambargolara rağmen bu savaş esnasında hükümetlerinin yanında dim dik durmaları ve balistik füzeleri sayesinde ABD ve İsrail’in İran’ı da Venezuela gibi iki saat içinde saf dışı ederiz diye ilk saldırı anında devlet yetkililerini şehit ederek halk’ da ayaklanır ve bizzat Trump’ın kendisi İran’ı yönetecek kişiyi ben belirleyeceğim diyerek beyanat vererek bir aptallığa imza atmıştı.

Güçlü bir ülke isen el altında bazı zayıf ülkelerin yönetimini belirleme şansın olabilir ama davul zurna ile bu yönetimi ben belirledim demesin. İşte Trump o kadar bunak ve siyasi ferasetten uzak ki bunu canlı yayında söyleyebiliyor.

İRAN’IN DEVLET YÖNETİMİ, AYNI ANDA ÖLDÜRÜRSEK HALK DA AYAKLANIR BİZ 2 GÜNDE İRAN’A HÜKMEDERİZ DİYEREK HESAP YAPTILAR AMA ABD VE İSRAİL’İN ÖNGÖRÜSÜ İŞE YARMADI

Siyasi dehadan uzak iki bebek ve çocuk katili Trump be Netanyahu İran Devlet adamlarını öldürdükten hemen sonra bile isteye ilkokul kız çocuklarının gittiği okulu füze ile vurarak 160 minik kız çocuğunu öldürsek İran halkı daha kolay ayaklanır diyerek yanlış hesap yaptılar.

Akıl ve zekadan yoksun haberler yaparak İran‘a diz çöktüreceklerini hesapladılar ancak ilk hafta içinde İran’ın Venezuela olmadığını anladılar ama iş işten geçmişti.

İran halkı aksine bu sefer hükümeti ile yek vücut olarak bizim kendi içimizde sorunlarımız olabilir ama bu büyğü Şeytan ABD ve ortağı Küçük Şeytan İsrail’i alakadar etmez diyerek top yekün bir karşı duruş sergileyerek biz buradayız diyerek kartondan kaplan olan iki düşmanına meydan okudu.

Türk hükümeti İran’ı zora sokacak kararlara imza atarken ABD ve İsrail’e fayda sağlayacak işlerden uzak durması Türk halkının ortak isteğidir.

Bank Mellat neden kapatıldı ? ve İran Hava yolu şirketine neden uçuş yasağı getirildi bu durum Türk halkına açıklanmalıdır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)