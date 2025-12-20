Türkiye’nin fotoğraf alanında önde gelen isimlerinden biri olan Serhan Serter, yaklaşan Masterclass programı için son derece heyecanlı olduğunu, büyük bir buluşma gerçekleşeceğini ve özellikle ileri seviye fotoğrafçıları bu programa beklediğini ifade etti.

Serhan Serter Academy’nin 6–8 Şubat 2026 tarihleri arasında Antalya Side Crown Palace Hotel’de gerçekleştireceği kapsamlı Masterclass Programı, Türkiye’nin fotoğraf ve medya dünyasından önemli isimlerin konferanslar verecek olmasıyla da dikkat çekiyor. Serhan Serter, eğitimin yanı sıra bu konferansların programa ayrı bir değer kattığını vurguladı.

Çoşkun Aral ile yakınlığıyla bilinen Serhan Serter, belgesel fotoğrafçılığı ve gazeteciliğin en saygın isimlerinden biri olan Aral’ın, dünya çapındaki fotoğraf trendleri, özel projeleri ve geniş mesleki deneyimlerini paylaşmasının program için büyük bir kazanım olduğunu belirtti. Çoşkun Aral’ın kariyer yolculuğundan savaş muhabirliğine kadar uzanan bilgi birikiminin katılımcılara ilham vereceğini söyledi.

İleri seviye fotoğrafçılık alanındaki uzmanlığı ve uzun yıllara dayanan sektör deneyimiyle tanınan Serhan Serter; ışık kullanımından kompozisyona, model yönlendirmeden profesyonel prodüksiyon akışlarına kadar birçok kritik konunun uygulamalı ve gerçek senaryolar üzerinden ele alınacağını aktardı. Bu yönüyle programın yalnızca teorik bilgi sunmakla kalmayıp, katılımcıların sahada direkt uygulayabileceği güçlü bir içerik yapısına sahip olduğunu vurguladı.

Antalya Masterclass Programı, eğitim, konaklama ve yemek hizmetlerinin tek bir paket içinde sunulmasıyla da öne çıkıyor. Katılımcılar, Side Crown Palace Hotel’in konforlu ortamında hem eğitimlere kesintisiz odaklanabilecek hem de yaratıcı çalışmalar için ideal bir çalışma atmosferine sahip olacak. Türkiye’de son yıllarda yükselen “tam kapsamlı profesyonel eğitim modeli”nin başarılı bir örneğini oluşturan bu yapı, programa katılanlar için önemli bir avantaj sunuyor. Serhan Serter, program için özel bir hazırlık yaptığını ve oldukça heyecanlı olduğunu da özellikle belirtti.

Etkinlik boyunca fotoğrafçılık sektörüne yönelik güncel trendler, video alanında uzman konuşmacılar ve çok daha fazlası ele alınacak.

Masterclass Programı aynı zamanda güçlü bir network ortamı oluşturmasıyla da dikkat çekiyor. Bir araya gelen fotoğrafçılar, eğitmenler ve sektörün tanınmış isimleri; yeni iş birliklerine, ortak projelere ve profesyonel dostluklara kapı aralayacak.

Bugüne kadar yüzlerce fotoğrafçının kariyerine dokunan Serhan Serter Academy, Antalya’da gerçekleştirilecek bu özel Masterclass ile şimdiye kadarki en kapsamlı eğitim programlarından birini hayata geçiriyor. Program sonunda katılımcılara sertifika verilecek ve eğitim süresince üretilen portfolyo çalışmaları uzmanlar tarafından değerlendirilecek.

Türkiye’de fotoğraf eğitimine ilham verici bir yön kazandırmayı hedefleyen Serhan Serter Academy, bu Masterclass programıyla hem teknik gelişimi hem de yaratıcı vizyonu bir araya getirerek sektöre güçlü bir katkı sunmayı amaçlıyor.

Sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek programa ilginin şimdiden yoğun olduğu belirtilirken, Serhan Serter de programa özel olarak hazırlandığının altını çizdi.

MASTERCLASS Başvuru linki Serhan Serter Academy

