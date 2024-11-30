BÜLENT TEKİN (biyografi)

15 Şubat 1954 yılında Mardin’in Derik ilçesinde doğdu. Aslen Mardin’in Ömerli ilçesi Çınaraltı (Rissin) köyündendir. İlginçtir ki çocukluk yıllarında babası Murathan Mungan’ın babasıyla arkadaştır.

Bu nedenden dolayı ailelerin birbirini ziyaretinde iki çocuk birlikte oynama olanağı bulur. İlkokula Mardin’in Derik ilçesinde başlamasına karşın daha iyi bir eğitim alması için ailesi onu Mardin’deki anneannesinin evine yollamıştır. Bülent Tekin İlkokulu Mardin’de, ortaokulu Ankara ve Diyarbakır-Çermik’te okumuş, liseyi Diyarbakır’da bitirmiştir.

İDMMA(Galatasaray) Kimya Mühendisliği ve ODTÜ(Gaziantep Kampusu) İnşaat Mühendisliği mezunudur. Üniversite yıllarında “Duygu” adlı bir senaryo çalışmasında bulunmuştur. Bu eser bir Sinema dergisinde fotoroman şeklinde senaryo edilmiştir.

Bülent Tekin, yazmaya başlamasının nedenlerini çocukluğunda dinlediği hikâyelere bağlar. Annesinden, anneannesinden çok sayıda masal ve hikâye dinler. Bunlar gelecekte onun bir yazar olmasında önemli rol oynayacaktır. İlkokuldayken (Mardin Ebul’ula İlkokulu) Valiliğin organize ettiği kompozisyon yarışmasında birinci seçilir. Lisede şiire yönelir. Üniversitede daha çok toplumcu ve devrimci şiirler yazdı.

70’li yılların şartlarında yazmış olduğu, “Oğul(roman)”, “Para(roman)”, “Toplu(msal) Şiirler(şiir)”, “Şili Sosyalizmi(araştırma-inceleme)” adlı kitap çalışmaları polis tarafından alındığından bu eserlerin basılma olanağı olmamıştır. O yıllarda daktilo edilen nüsha yok edilince yedekleme şeklinde bir güvenlik olanağı bulunmuyordu. Bu nedenle bu kitapların basılma olanağı olmamıştır.

Bülent Tekin Edebiyatçılar Derneği, BESAM, TYS, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (fahri üye), Mezopotamya Gazeteciler Cemiyeti ve PEN üyesidir. Gırgır Dergisi’nde aralıksız dokuz yıl yazdı. Ayrıca 2010-2011 yılları içerisinde KKTC’de yayınlanan ‘Afrika’ adlı gazetede köşe yazarlığı yaptı. 4 Eylül 2012 ile 31.12.2012 tarihleri arasında Dijle Tv’de yayınlanmış olan “BÜLENT TEKİN İLE TARAFSIZ BAKIŞ” programını sundu. 2013 yılında da bu televizyon programını bir süre daha aynı televizyonda sunmuştur.

Kürt Sorunu Ve Sayılmayan İsyanlar(araştırma/inceleme), Kanayan Topraklar (Simko, Berzenci, Koçgiri) 1919-1923(araştırma/inceleme), Cumhuriyet Dönemi İlk Kürt İsyanları 1924-1926(araştırma/inceleme), Taarruz Yılları 1926-1930(araştırma/inceleme), Dersim’den Tunceli’ye Giden Yol 1930-1938(araştırma/inceleme), Yakın Tarihte Kürt Sorunu: 40’lardan PKK’ye (1940-Günümüz)(araştırma/inceleme), Büyük(lere) Küçük(lere) Masallar(masal) adlı eserleri TBMM Kütüphanesi’ne seçilmişlerdir. Diğer bir deyişle Türk, Kürt, Arap, Fars ilişkilerini ve Kürt sorunsalını (büyük ve komşu devletler bağlamında da) başlangıcından günümüze kadar tüm ayrıntılarıyla yazan tek yazardır.

Bülent Tekin, Sevim Tekin ile evli idi. Eşi 2023 yılında vefat etti. 2 çocuğu vardır.

Bülent Tekin, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçimlerde Yeşil Sol Parti’den İzmir 1. Bölgeden milletvekili adayı olarak yer aldı.

Yayımlanmış eserleri: Kızıldan Sarıya(şiir), Tarih Tarih Olsun(şiir), Sevdanla Yaşayacaksan(şiir), Kral Situ’nun Hikâyesi(roman), Barışla Güzeldir Sevdam(şiir), Feyyo’nun Felsefesi(roman), Ölümü Vurmak Güneşi Öpmek(şiir), Bir Türkiye Çıkmazı(deneme), Kartal Yuvası-Mardin Tarihçedir-(tarihi roman), Köpekleşmenin Şerefi(mizah/deneme), Vatan Millet Diyarbakır(mizah/deneme), Kürt Sorunu Ve Sayılmayan İsyanlar (araştırma/inceleme), Kanayan Topraklar (Simko, Berzenci, Koçgiri) 1919-1923(araştırma/inceleme), Cumhuriyet Dönemi İlk Kürt İsyanları 1924-1926(araştırma/inceleme), Taarruz Yılları 1926-1930(araştırma/inceleme), Dersim’den Tunceli’ye Giden Yol 1930-1938(araştırma/inceleme), Yakın Tarihte Kürt Sorunu: 40’lardan PKK’ye (1940-Günümüz)(araştırma/inceleme), Büyük(lere) Küçük(lere) Masallar(masal), Toplu Şiirler(şiir), Karakuşi Yıllarında Aşk(araştırma/inceleme), Tilki’nin Adaleti(masal).

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)