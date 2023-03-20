Cemal Doğan CHP’den Milletvekili İçin Adaylık Müracaatını Yaptı

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner : 14 Mayıs’ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde partilerde adaylık hareketliliği yaşanıyor. Adaylık başvurularında en fazla talep şuana kadar CHP’ye yapıldı.

Önceki dönem CHP Başakşehir Meclis Üyesi ve CHP İlçe Yöneticisi İnşaat Mühendisi Cemal Doğan da 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 3. Bölge Milletvekili aday adaylığını açıkladı. Cemal Doğan adaylık başvuru dilekçesini CHP Genel Merkezine teslim etti.

Halkın kürsüsüne adayım

Adaylık müracaatı sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Cemal Doğan adaylık müracaatını şu cümlelerle duyurdu. “Bu kürsü halk kürsüsü. Bu kürsü yıllardır ötelenen, özgürlüğü kısıtlanan, ekonomisi çökertilen, eğitim sistemi bozulan, adaletsizliğe mahkûm edilen güzel ülkemizin umut kürsüsü. Bu kürsü partimizin ve ülkemizin kurucusu önderimiz Atatürk’ün kürsüsü.

Geleceğe aydınlık bir meşale yakmak, hak, hukuk, adalet merkezli bir ülke için mücadele üretmek ve Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında birlikte üreten, eşit bölüşen yarınları inşa etmek için halkın kürsüsüne vekâlet için aday oldum. Bu yolda desteğiniz kıymetli dostlarım.

Ebedi başkomutanımız, ülkemizin kurucusu Atatürk’ün ışığında; yeniden parlamenter sistem yeniden tam bağımsız, demokratik Türkiye için Milletvekilliğine adaylık dilekçemi partimize teslim ettim. Rabbim beni evlatlarıma, aileme, siz dostlarıma, partili yol arkadaşlarıma ve kıymetli halkımıza mahcup etmesin.”

Geleceğe ışık tutacağız

Konuyla ilgili gazetemize kısa bir açıklama yapan Cemal Doğan şunları söyledi: “Yıllardır birçok kademesinde görev yaptığım partimde bu dönem halkın kürsüsüne talip oldum. Eşitlikçi ve yenilikçi politikalarla çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine dair bir ışık, bir umut olmak, onlar bu bağlamda hayatlarını kurarken genç fikirleriyle ülkemize katma değer yaratmak inancındayım.

Doğayı, hayvanları ve çevremizi betonlaşmadan, ranttan ve katliamlardan korumak ve kurtarmanın yasalar içerisinde mümkün olan en yüce şeklinde mücadelesi içerisinde olacağım inancımı da size bildirmek isterim. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri ve fikirlerini daha ileri taşımak, yaşanılacak daha iyi bir ülke ve gelecek için tüm azmim, bilgi ve birikiminle bu göreve talibim” dedi.

Cemal Doğan’ın bu hafta Başakşehir İlçe Başkanlığı’nda parti üyelerinin de katılımıyla adaylık duyurusu toplantısı yapacağı da aldığımız bilgiler arasında.



CEMAL DOĞAN KİMDİR?

1974 Muş-Varto doğumlu olan Cemal Doğan ilk, orta ve lise öğrenimini Mersin’de tamamladı. Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olan Cemal Doğan, 1999 depremi sonrasında Prof. Dr. Kaya Özgen ile bina güçlendirmeleri üzerine çalışmalarda bulundu. Cemal Doğan daha sonra Mersin Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra, yedek subay olarak askere gitti.

2002-2011 yılları arasında Nuh Çimento – Nuh Beton grubunda Avrupa Bölge Müdürlüğünde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. Özyurt A.Ş.’de Hazır Beton Tesisi İşletme Müdürü olarak 1 buçuk yıl yöneticilik yaptı. Özel sektör yöneticilik döneminde; TOKİ Konutları, KİPTAŞ Konutları, Metro İnşaatları, AVM vb. büyük ölçekli işlerde hizmet verdi.

Özel sektörde yöneticilik yaptıktan sonra 2012 yılında CMD Mühendislik Proje İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’yi kurarak sektörde önemli projelere imza attı. Kentsel Dönüşüm alanında kendi projesi olan “İstanbul Konutları” ile Kartal’da yerinde dönüşüm hizmeti verdi.

Ülkenin tanınmış gruplarından; Rönesans A.Ş., Artaş A.Ş. (Avrupa Konutları), NEF Grubu, Fer-Yapı, Sera Yapı, İŞGYO’nun Toplu Konut projelerine taşeron hizmeti ve Hazır Beton sektöründe danışmanlık hizmeti verdi.

CHP Başakşehir mahalle örgütlerinde çalışarak siyasete başlayan Cemal Doğan, Örgütten sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı görevinden sonra Belediye Meclis Üyesi olarak, plan- bütçe ve imar komisyonlarında görev aldı. Cemal Doğan 2019 Yerel Seçimlerinde İzmir Çiğli’de Belediye Başkan Aday Adayı oldu.

Gençliğinde profesyonel olarak Judo sporu ile ilgilendi. 5 Türkiye Şampiyonluğu, 2 Türkiye 2.’liği, 2 Türkiye 3.’lüğü kazandı. Öğretmenlik yapan Serpil Doğan ile evli olan Cemal Doğan, 2 kız 1 erkek evlat sahibidir.