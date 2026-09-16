İSKİ’NİN 2019-2026 YATIRIM VE PROJE TANITIM TOPLANTISI YENİKAPI’DA GERÇEKLEŞTİ



İBB Başkanvekili Nuri Aslan, “Ekrem Başkanımız bugün aramızda değil. Ama İstanbul için ortaya koyduğu çalışma anlayışı ve çalışma arkadaşlarına bıraktığı sorumluluk burada. Biz de 2019’da başlayan bu hizmet yolculuğunu aynı kararlılıkla sürdürüyoruz.” dedi. Aslan, Ekrem İmamoğlu’nun Silivri zindanından yazdığı mektubu okudu.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner -Fatih - İstanbul

İBB BAŞKANVEKİLİ NURİ ASLAN: “DENİZ SUYU ARITMA TESİSİNİ DE HAYATA GEÇİRMEYİ PLANLIYORUZ”



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Yenikapı’da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen İSKİ 2019-2026 yatırım ve proje tanıtım toplantısına; İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, meclis üyeleri, muhtarlar, üniversiteler, kamu kurumları ve meslek kuruluşlarının temsilcileri, bilim insanları ve akademisyenler, siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İBB bürokratları ve çalışanları katıldı.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU: “YILLARDIR BEKLEYEN YATIRIMLARI TAMAMLADIK”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mesajlarını da içeren ve İSKİ tarafından hazırlanan tanıtım filminin izlenmesiyle devam etti, ardından kürsü konuşmalarına geçildi.



NURİ ASLAN EKREM İMAMOĞLU’NUN MEKTUBUNU OKUDU

Kürsüdeki ilk konuşmayı yapan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, “Yaklaşık 1,5 yıldır Silivri’de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını iletiyorum. Normalde bu konuşmayı Ekrem İmamoğlu yapmalıydı” diyerek sözlerine başladı ve İmamoğlu’nun toplantıya özel yazdığı mektubu okudu.

Ekrem İmamoğlu’nun mektubu, “Bugün sizlerle bir arada olamasam da aklımın, kalbimin ve bütün iyi dileklerimin İstanbul’la ve sizlerle olduğunu bilmenizi isterim.” sözleriyle başladı.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NDAN İSTANBULLULARA MEKTUP: “NEREDE OLURSAM OLAYIM YOL ARKADAŞLARIM GÖREVLERİNİN BAŞINDA”

İmamoğlu mektubunda, “İstanbul’a hizmet, bizim için 16 milyona karşı duyduğumuz sorumluluğun, ortak emeğimizin ve bu eşsiz şehre duyduğumuz sevginin adıdır. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana; adil, yeşil ve yaratıcı bir İstanbul hedefiyle çalıştık. İstanbul’un bugününü iyileştirirken yarınını da güvence altına alacak yatırımları hayata geçirdik. İstanbul’un kaynaklarını korumayı, hayat kalitesini yükseltmeyi ve bu eşsiz şehri güçlü bir altyapıyla gelecek kuşaklara bırakmayı temel sorumluluğumuz olarak gördük.” ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU İSTANBULLULARA YENİKAPI’DAN SESLENDİ

“İstanbul’un suyunu koruyan, yaşam kaynaklarına sahip çıkan, bu kadim şehrin altyapısını geleceğe hazırlayan İSKİ; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailemizin en köklü ve en güzide kurumlarından biridir. Bu güzide kurumumuz 2019 yılından itibaren İstanbul’un geleceğini ilgilendiren büyük yatırımların hayata geçirilmesinde, şehrimizin dirençli ve sürdürülebilir bir altyapıya kavuşmasında çok önemli bir sorumluluk üstlendi. İstanbul’un musluklarından akan her damla suda, yerin metrelerce altında ilerleyen her yatırımda, derelerimizi ve denizlerimizi koruyan her projede İSKİ’nin ve onun fedakâr çalışanlarının emeği vardır. 2019 yılında göreve geldiğimizde önümüzde yıllardır çözüm bekleyen, kronikleşmiş çok sayıda sorun vardı. Bu sorunların üzerine kararlılıkla gittik, yapılamaz denilen işleri yaptık, İstanbul’un geleceğine kalıcı eserler kazandırdık.”

EKREM İMAMOĞLU: “YILLARDIR BEKLEYEN YATIRIMLARI TAMAMLADIK”

“Elbette bu 7 yıl kolay geçmedi. Peş peşe krizlerle, afetlerle ve çok zor süreçlerle karşı karşıya kaldık. Dünyayı durma noktasına getiren pandemiden ekonomik darboğazlara, iklim krizinin giderek ağırlaşan etkilerinden afetlere kadar pek çok sınavdan geçtik. Ama hiçbir zorluğu İstanbul’a hizmet etmenin önünde bir mazeret olarak görmedik. Hiçbir krizin çalışma azmimizi, yatırım irademizi ve İstanbul’a olan inancımızı zayıflatmasına izin vermedik. Bütün bu zorlukların içerisinde İstanbul’a ilkleri yaşattık. Yıllardır bekleyen yatırımları tamamladık, yeni nesil uygulamaları hayata geçirdik. Sadece bugünün sorunlarını çözmekle yetinmedik; İstanbul’un su yönetiminde, çevre politikalarında ve altyapı anlayışında geleceğe yön verecek yeni bir vizyon ortaya koyduk.”

“GELECEK KUŞAKLARA DAHA DİRENÇLİ DAHA YEŞİL VE DAHA YAŞANABİLİR BİR İSTANBUL BIRAKIYORUZ”

“Geride bıraktığımız 7 yılda, İSKİ eliyle İstanbul’un dört bir yanında çok büyük bir altyapı ve yatırım hamlesi gerçekleştirdik. İçme suyundan atık suya, arıtma tesislerinden isale hatlarına, dev tünellerden yaşam vadilerine ve doğal yaşam parklarına; İstanbul’un su ve kültür mirasını yaşatan kapsamlı restorasyon çalışmalarından çevre yatırımlarına kadar önemli yatırımları birer birer hayata geçirdik.

İstanbul’u depreme hazırlamak ve afetlere karşı daha dirençli bir kent haline getirmek için bütün imkânlarımızı seferber ettik. Altyapımızı yalnızca bugünün ihtiyaçlarına göre değil; deprem, kuraklık, aşırı yağışlar ve iklim krizinin beraberinde getirdiği yeni riskleri gözeterek güçlendirdik. İstanbul’un doğasını, tarihini ve yaşam kaynaklarını koruyor; gelecek kuşaklara daha dirençli, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir İstanbul bırakıyoruz.”

“NEREDE OLURSAM OLAYIM YOL ARKADAŞLARIM GÖREVLERİNİN BAŞINDA”

“Bugün burada tanıtılan yatırımlarımız da işte bu iradenin eseridir. İSKİ Genel Müdürümüz Sayın Doç. Dr. Şafak Başa’nın öncülüğünde; yöneticilerimiz, mühendislerimiz, teknik ekiplerimiz ve sahadaki emekçi arkadaşlarım İstanbul’un suyunu korumak, altyapısını güçlendirmek ve geleceğini güvence altına almak için gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

Bugün geldiğimiz noktada gururla söyleyebilirim ki İSKİ; yalnızca İstanbul’un sorunlarını çözen değil, hayata geçirdiği ilklerle, gerçekleştirdiği büyük yatırımlarla ve ortaya koyduğu vizyonla Türkiye’ye örnek olan güçlü bir kurumdur. 2019 yılında göreve geldiğimizde İstanbul’umuz için nasıl başladıysak bugün de aynı inançla yolumuza devam ediyoruz.

Yarın da aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Başta Genel Müdürümüz Sayın Doç. Dr. Şafak Başa olmak üzere bütün İSKİ aileme emekleri, cesaretleri ve İstanbul’a olan bağlılıkları için yürekten teşekkür ediyorum. Ben nerede olursam olayım, yol arkadaşlarım görevlerinin başında; İstanbul emin ellerde. Çünkü bizim için İstanbul’a hizmet bir görevden öte, 16 milyon hemşehrimize verilmiş bir sözdür ve biz o sözden asla dönmeyeceğiz. Hepinizi sevgiyle, özlemle ve saygıyla selamlıyorum.”

NURİ ASLAN: “EKREM BAŞKANIMIZLA BİRLİKTE ÇOK AÇIK BİR HEDEF ORTAYA KOYDUK”

Konuşmasının başında dünyadaki değişim sürecine değinen Nuri Aslan, “Bugün burada konuşacağımız bütün yatırımlarda Ekrem Başkanımızın ve yol arkadaşlarımızın emeği, sevgisi ve alın teri var. Her birine buradan teşekkür ediyorum. Biz 2019 yılında Ekrem Başkanımızla birlikte tam da bu anlayışla çok açık bir hedef ortaya koyduk: İstanbul’un sorunlarını gelecek kuşaklara bırakmayacağız. Çözümlerimizi, yatırımlarımızı ve güçlü kurumlarımızı bırakacağız. Bu anlayış, Cumhuriyetimizin bize bıraktığı en büyük yönetim miraslarından biridir. Cumhuriyet; memleketin kaynaklarını millet için kullanmak, bilimi ve aklı rehber edinmek, bugünün imkanlarıyla yarının ihtiyaçlarını karşılamaktır. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yol da budur. Suyu korumak, kamu kaynağını korumaktır. Suyu herkese adil biçimde ulaştırmak, Cumhuriyetin eşitlik anlayışına sahip çıkmaktır.” dedi.

“7 YILDA GÜNCEL DEĞERLERLE 296 MİLYAR LİRALIK YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK”

İSKİ’nin yaptığı çalışmalara değinen Aslan, “Geçtiğimiz 7 yılda güncel değerlerle 296 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Yaklaşık 130 milyar lirasını içme suyuna, 166 milyar lirasını atık su yatırımlarına ayırdık. Ancak bizim için asıl önemli olan rakamların büyüklüğü değil, bu yatırımların İstanbullunun hayatında neyi değiştirdiğidir. Göreve geldiğimizden bu yana 181 ayrı noktada kronik su baskını sorununa çözüm ürettik. 100 kilometre dere ıslahı gerçekleştirdik. Su yönetimindeki anlayışı da değiştirdik.

Eskiden yalnızca; “İstanbul’a yeni suyu nereden getireceğiz?” diye sorulurdu. Biz başka bir soru daha sorduk: “Elimizdeki suyun ne kadarını koruyabiliyoruz?” 2019 yılında yalnızca 40 olan İzole Alt Bölge sayımızı 530’a çıkardık. Böylece şebekeyi bölge bölge takip ederek kayıp ve kaçakları çok daha hızlı tespit eden güçlü bir sistem kurduk. Su kayıp-kaçak oranını yüzde 22’ler seviyesinden yüzde 18,48’e düşürdük. Yaklaşık 195 milyon metreküp suyun kaybolmasının önüne geçtik. Bu ne demek biliyor musunuz? İstanbul’a yaklaşık 60 günlük su kazandırmak demek. Son 7 yılda 220 milyon metreküp atık suyu yeniden kullanıma kazandırdık. Geri kazanım kapasitemizi yüzde 39 artırdık. Çünkü geleceğin şehirleri daha fazla su tüketen değil, elindeki suyu daha akıllı kullanan şehirler olacak.” diye konuştu.

“MELEN’DEN İSTANBUL’A SU ALMA KAPASİTESİNİ YÜZDE 33 ARTIRDIK”



“İstanbul’un su güvenliğini konuşuyorsak Melen’i de konuşmak zorundayız.” diyen Aslan, “Melen Barajı’nın 2016 yılında tamamlanması planlandı ancak barajda su tutulamadı. Biz İstanbul’u bekletmedik. Melen 3. Terfi Merkezi’ni devreye aldık. Melen’den İstanbul’a su alma kapasitesini yüzde 33 artırdık. Günlük 735 bin metreküp ilave iletim kapasitesi oluşturduk. Bugüne kadar İstanbul’a 133 milyon metreküp ilave su kazandırdık. Çünkü İstanbul’un su güvenliğini tek bir kaynağa bırakamayız. Planınız olacak.

Bunun en önemli örneklerinden biri geçen haftalarda açılışını yaptığımız Kağıthane–Bahçelievler–Sefaköy İçme Suyu Tüneli’dir. Bu yatırımımızla Melen’den gelen suyun Avrupa Yakası’nın iç ve batı kesimlerine ulaştırılmasının önünü açtık. Cumhuriyet İçme Suyu Arıtma Tesisi 2. Kademe yatırımımız tamamlandığında ise günlük 360 bin metreküp yeni kapasite oluşturacağız.” ifadelerini kullandı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“AMBARLI İLERİ BİYOLOJİK ATIK SU ARITMA TESİSİ’NİN 2. KADEME YATIRIMINI HAYATA GEÇİRİYORUZ”

“Son 7 yılda İstanbul’un altında adeta yeni bir güvenlik ağı ördük. İçme suyu tünellerinde 2012–2018 döneminde 3,3 kilometre olan imalatı, 2019–2026 döneminde 23,2 kilometreye çıkardık. Yüzde 600’lük bir artıştan söz ediyoruz. 2019’dan bugüne 16 kilometre atık su tüneli inşa ettik. Yağmur suyu tünellerinde ise önceki dönemde 706 metre olan imalatı yaklaşık 16 kilometreye taşıdık.

İstanbul’un altında su, çevre, taşkın ve deprem güvenliği için çalışıyoruz. Atık su altyapımızı da güçlendirdik. Haliç’e, İstanbul Boğazı’na ve denizlerimize 189 ayrı noktadan atık su girişini engelledik. Biyolojik ve ileri biyolojik yöntemlerle arıtılan atık su oranını yüzde 38’den yüzde 58’e çıkardık. Şimdi bu kapasiteyi daha da büyütüyoruz. Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin 2. Kademe yatırımını hayata geçiriyoruz. Günlük 600 bin metreküp kapasiteli bu yatırımla İstanbul’un atık su arıtma altyapısını daha da güçlendireceğiz.”

“DENİZ SUYU ARITMA TESİSİNİ DE HAYATA GEÇİRMEYİ PLANLIYORUZ”



“İSKİ yalnızca yerin altında çalışmadı. Yerin üstünde de İstanbul’a nefes alacak alanlar kazandırdık. 2019’dan bu yana 13 ayrı yeşil alan düzenlemesi gerçekleştirdik, 96 bin 113 metrekare alanı halkımızın hizmetine açtık. Belki de en önemli değişim şudur: İSKİ artık yalnızca bugünü yönetmiyor, geleceği planlıyor. Çünkü bugün aldığımız kararların sonuçlarını çocuklarımız yaşayacak. Bu nedenle iklim krizine ve kuraklığa karşı İstanbul’un su kaynaklarını çeşitlendirmek, alternatif kaynakları değerlendirmek zorundayız. Bu kapsamda deniz suyu arıtma tesisini de hayata geçirmeyi planlıyoruz. Çünkü İstanbul gibi bir şehri yönetiyorsanız yalnızca bugünü düşünemezsiniz. 10 yıl sonrasını, 20 yıl sonrasını, 30 yıl sonrasını düşünmek zorundasınız.”

“ASKIDA FATURA İLE İSTANBUL’UN DAYANIŞMASINI BÜYÜTTÜK”

“Bütün bunları yaparken insanı hiç unutmadık. Su, temel bir insan hakkıdır. İnsani Su Hakkı uygulamamız kapsamında 2019’dan bugüne 676 milyon metreküp suyu ücretsiz olarak İstanbullularımıza sunduk. Vatandaşlarımızın bütçesine yaklaşık 10 milyar liralık destek sağladık. Askıda Fatura ile İstanbul’un dayanışmasını büyüttük. Bir İstanbullunun ödeyemediği faturaya başka bir İstanbullu el uzattı. İstanbul dayanışması budur. Bir tarafta milyarlarca liralık tüneller, arıtma tesisleri, isale hatları yaparken; Diğer tarafta vatandaşın evindeki faturayı unutmamak. Bizim “İBB Hep Yanında” sözümüzün karşılığı budur.”

“2019’DA BAŞLAYAN BU HİZMET YOLCULUĞUNU AYNI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ”

“Biz İstanbul’u, İstanbullularla beraber yönetiyoruz. Bu anlayışla İSKİ’de Abone Konseyi’ni kurduk. İstanbulluların görüşlerini ve önerilerini dinliyor, abonelerimizin sesini hizmetlerimize taşıyoruz. Bir taraftan da İSKİ’yi çağın teknolojileriyle buluşturuyoruz. Bugün dijital faturaya geçen abone sayımız 850 bini aştı. Buradan bütün İstanbullu hemşehrilerime de çağrıda bulunuyorum: Kağıt fatura yerine dijital faturayı tercih edelim. Suyumuzu korurken ağacımızı, doğamızı da koruyalım. 2019’dan bugüne yaptığımız bütün bu çalışmaların arkasında büyük bir emek ve İstanbul’a verilmiş bir söz var. Ekrem Başkanımız bugün aramızda değil. Ama İstanbul için ortaya koyduğu çalışma anlayışı ve çalışma arkadaşlarına bıraktığı sorumluluk burada. Biz de 2019’da başlayan bu hizmet yolculuğunu aynı kararlılıkla sürdürüyoruz.”

İSKİ GENEL MÜDÜRÜ DOÇ. DR. BAŞA: “YATIRIMLARA AYIRDIĞIMIZ BÜTÇENİN TOPLAM BÜTÇEMİZ İÇERİSİNDEKİ PAYI ORTALAMA YÜZDE 43 OLDU”

Daha sonra kürsüye gelen İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, İSKİ’nin yatırımlarını detaylı olarak anlattı. Doç. Dr. Başa, “2019’dan bu yana pandemi, küresel ekonomik daralma, yüksek enflasyon ve kur dalgalanmalarının maliyetlerimiz üzerinde ciddi baskı oluşturduğu ve ayrıca söz konusu zorlukların yanında tarife güncelleme imkanlarımızın da baskılandığı bir süreç yaşadık.

Bütün bu zorlu koşullara rağmen kaynaklarımızı büyük bir titizlikle yönettik. 2018'de 7,44 milyar lira olan bütçemizi yaklaşık 100 milyar liraya; 3,21 milyar lira olan yatırımların bütçe içerisindeki payını da 45,11 milyar liraya çıkardık. 2019-2026 döneminde yatırımlara ayırdığımız bütçenin toplam bütçemiz içerisindeki payı ortalama yüzde 43 oldu. Yatırım harcamalarının bütçe gerçekleşmesi içerisindeki payının ise 8 yıllık dönem sonu itibarıyla yüzde 44 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz.” dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2019'dan bu yana güncel maliyetlerle yaklaşık 166 milyar liralık atık su ve 130 milyar liralık içme suyu yatırımı olmak üzere toplam 296 milyar lirayı aşan yani 6 milyar dolar civarında yatırımı öz kaynaklarımızla hayata geçirdik. Bu dönemde yatırım bütçe gerçekleşme oranımız da ortalama yüzde 95 olmuştur. Dolayısıyla bu rakamlar mali kaynaklarımızı doğrudan altyapıya, hizmet sürekliliğine ve İstanbul'un gelecekteki ihtiyaçlarına yönlendirdiğimizi; her şeye rağmen yatırımcı kuruluş kimliğimizi ön plana çıkardığımızı açıkça ortaya koymaktadır.”

“EKREM İMAMOĞLU’NUN ‘ADİL, YEŞİL VE YARATICI ŞEHİR, MUTLU İSTANBULLU’ VİZYONUYLA KARARLILIKLA ÇALIŞTIK”

“İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun ‘Adil, Yeşil ve Yaratıcı Şehir Mutlu İstanbullu vizyonuyla 2019'dan bu yana; İstanbul'un suyunu güvence altına almak, atık suları daha yüksek standartlarda arıtmak, taşkın risklerini azaltmak, hizmetlerimizi dijitalleştirmek ve kurumumuzu olası afetlere karşı daha hazırlıklı hale getirmek amacıyla çok geniş bir alanda, kararlılıkla çalıştık. Ortaya koyduğumuz bu çalışmaların her birinin İstanbul'da somut karşılığı; musluktan kesintisiz akan su, yağmurda daha güvenli hale gelen caddeler, denize karışması önlenen atık sular, şubeye gitmeden kolayca tamamlanan işlemler ve afet anında hızla devreye girecek ekipler ve tesisler... Ve gururla ifade etmek isterim ki; İSKİ artık yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılayan değil, İstanbul'un yarınlarını da planlayan, geleceğe hazırlanan ve geleceği inşa eden güçlü bir kurumdur. Çünkü biz biliyoruz ki İstanbul'un suyunu korumak, İstanbul'un yaşamını korumaktır. İstanbul'un altyapısını güçlendirmek, İstanbul'un geleceğini güvence altına almaktır.”

Tanıtım toplantısı, İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın ve beraberindekilerin etkinlik alanındaki ziyaretlerinin ardından sona erdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)