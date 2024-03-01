Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu’nun asılan bez afişlerine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kesici aletlerle zarar verildi. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, bu tür çirkin saldırıları şiddetle kınadıklarını söyledi.

Olayın sorumlularını kamuoyunun vicdanına bıraktıklarını belirten Aksu, , “Gece saatlerinde afişlerimize kesici aletlerle zarar verilmiş. Bu tür bir olayı geçtiğimiz günlerde başka bir bölgede daha yaşadık. Konuyu inceliyoruz. Dostça bir havada seçim çalışması yapmaya çalışıyoruz ancak bazı kişi ya da kişiler bu havayı bozmaya çalışıyor. Bu tür olaylar bizleri asla yıldıramaz. Afişlerimize zarar verebilirsiniz ama halkın gönlünden bizi asla koparamazsınız’ dedi.