Türkiye ile Güney Kore Cumhuriyeti arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, iki ülke gençleri arasında dostluk ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesi amacıyla düzenlenen “Türkiye-Güney Kore Uluslararası Gençlik Değişimi Programı” 19-25 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen programın Türkiye etabında Güney Koreli gençler; İstanbul, Ankara ve Eskişehir’de çeşitli etkinliklere katılarak Türkiye’nin tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

30 KİŞİLİK KAFİLE ZEYTİNBURNU’NU ZİYARET ETTİ

Program kapsamında 25 Güney Koreli genç ile kafileye refakat eden 5 Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinden oluşan 30 kişilik heyet, 21 Ağustos Cuma günü Zeytinburnu Belediyesi Çevre ve İklim Değişikliği Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

Merkezde gerçekleştirilen programda konuklara iklim değişikliğinin etkileri, çevrenin korunması, sürdürülebilir yaşam ve sıfır atık uygulamaları konusunda teknik bilgiler verildi. Ziyaretçiler, merkezde yürütülen çevre ve iklim çalışmalarını yerinde inceleyerek uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Uluslararası gençlik değişimi kapsamında gerçekleştirilen ziyaret, gençlerin çevre ve iklim konusunda farklı ülkelerde yürütülen çalışmaları yakından tanımalarına ve bu alandaki deneyimlerin paylaşılmasına da imkân sağladı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)