Ziyaretler sırasında komşularının ve esnafın dertlerini dinleyen Aksu, ‘Alım gücü düşen komşularımızın, ürününü satamayan esnafımızın, artan maliyetler karşısında üretemeyen üreticimizin her zaman yanında olacağız’ dedi.

Pazarda alım gücü düşen komşularının, tezgahında kimi zaman siftah bile yapamayan esnafın dertlerini dinleyen CHP Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, ‘Cumhuriyet Halk Partisi sosyal belediyecilik anlayışımızı Sarıyer’de daha ileriye taşıyarak hem komşularımız ve esnafımızla her zaman dayanışma içinde olacağız’ dedi.

‘Komşularımızın sırtındaki yükü hafifleteceğiz’

Ekonominin kötü gidişatının sorumluları vatandaşın sesini duymuyor. Vatandaşımız gönül rahatlığıyla ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Pazarcımız ürününü satamıyor. Üreticimiz artan maliyetler karşısında çaresiz. Sosyal belediyecilik uygulamalarımızla tüm komşularımızın derdine derman olacak projelerimizle geliyoruz. Bugün pazarcı arkadaşımın önlüğünü taktım. Vatandaş ürünün fiyatını görünce almaktan vazgeçti. Komşularımızın evine istediğini alıp götüremediği bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Biz komşularımızın, hiçbir kaygı duymadan pazar alışverişini gönül rahatlığıyla yapacağı koşulların yaratılması için çalışacağız. Hiç durmadan çalışacağız. Çünkü komşularımızın sırtındaki yükü hafifletmeyi asli görevimiz kabul ettik’ dedi.

Kollarını sıvadı, fırına ekmek sürdü

Sarıyer Merkez, Tarabya ve Kireçburnu mahallelerinde komşularıyla da buluşan CHP Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, komşularından büyük ilgi gördü. Çocuk, genç, yaş almış tüm komşularıyla sohbet eden Aksu, çocuklara ve gençleri yeni Sarıyer’de yeni spor alanların yaratılması için sürpriz projeleri olduğunu söyledi. Kireçburnu’nda fırıncı komşularını da ziyaret eden Aksu, fırıncı esnafının üretimde artan maliyetler karşısında yaşadığı zorlukları dinledi. Esnaf dostu projelerle üreticiye her türlü desteği sunacaklarını belirten Aksu, kollarını sıvadı ve fırına ekmek sürdü.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)