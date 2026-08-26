Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü programına katılan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Açıklamasında Malazgirt ruhunun kavmiyetçiliği aşan İslami bir bağ olduğuna dikkat çeken Yapıcıoğlu, bu zaferin Türk, Kürt ve Arap Müslümanların ortak bir kaderle inşa ettiği bir süreç olduğunu belirtti.

"Anadolu'nun İslamlaşma süreci bu zaferle perçinlenmiştir"

Anadolu topraklarının İslam ile müşerref olma tarihine atıfta bulunan Yapıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hz. Ömer döneminde başlayan Anadolu’nun İslamlaşma süreci, bu kutlu zaferle perçinlenmiş; ortak paydamız olan İslam, bizleri kardeş ve bu toprakları hepimiz için bin yıllık ortak vatan kılmıştır. Malazgirt; Türk, Kürt ve Arap Müslümanların İslam kardeşliği temelinde ortak bir kader ve ümmet bilinciyle yazdığı muazzam bir destandır."

Türkiye Yüzyılı ve kardeşlik vurgusu

Geleceğin inşasında da tarihteki bu İslami birliktelik ruhunun temel alınması gerektiğinin altını çizen Yapıcıoğlu, "Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek olan asıl güç, Malazgirt’te tecessüm eden bu köklü kardeşlik ruhudur." değerlendirmesinde bulundu.

Yapıcıoğlu, mesajını İ'lâ-yı Kelimetullah uğruna mücadele eden ecdadı anarak,

"Canlarını bu kutlu yolda feda eden tüm şehitlerimizi ve ahirete irtihal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve dua ile yâd ediyorum." sözleriyle tamamladı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)