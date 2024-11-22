Sarıyer Belediyesi Gençlik Merkezi (SAGEM)’de eğitim gören çocuk üyelerin oluşturduğu Sarıyer Belediyesi Çocuk Meclisi, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Çocuk meclis üyelerini önce makamında ağırlayan Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, daha sonra Sarıyer’de yaşayan çocuk komşularının ihtiyaç ve taleplerini dinledi ve yaşadıkları sorunlarla ilgili çözüm önerilerini konuşmak amacıyla gerçekleştirilen toplantıya başkanlık etti.

Sarıyer Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Coşkun, Sarıyer Belediyesi Meclis Üyeleri, SAGEM yönetici ve eğitmenlerinin de katıldığı toplantıda Başkan Aksu, çocuk meclis üyelerini tek tek dinledi. Toplantıda Çocuk Hakları Beyannamesi’ni imzalayan Başkan Aksu çocuk meclis üyeleriyle fotoğraf çektirdi. Çocuklar daha sonra Başkan Aksu’ya SAGEM öğrencilerinin yapmış olduğu Atatürk resmini hediye etti.

Çocukların spor alanları, eğitim ve yeşil alan ihtiyacı ile ilgili taleplerine yönelik ilgili müdürlüklere talimat veren Başkan Aksu, ilk toplantıda dile getirilen sorunların en kısa zamanda çözüleceği ile ilgili çocuklara söz verdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)