BAŞKAN AKSU: BİZLERE ZAFERİ YAŞATAN ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ

Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı’nın da katıldığı iftar yemeğinin ardından Başkan Aksu, konuklarla beraber Şef Zafer Gündoğdu yönetiminde Sarıyer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun Çanakkale Zaferi ve Ramazan Özel Konserine katıldı.

İstanbul Times Heber Merkezi- Sarıyer - İstanbul

Sarıyer Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca ilçedeki komşularını ağırladığı iftar yemeklerinin dün akşamki konukları Sarıyerli şehit aileleri ve yakınları ile gaziler oldu. 18 Mart Çanakkale şehitleri ve gazileri anmak amacıyla gerçekleştirilen iftar programına Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Çolak, Garnizon Komutanı Albay Deniz Akbaş, , Sarıyer Lozan Mübadilleri Derneği Başkanı Filiz Yerebasmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Muharip Gaziler Derneği Temsilcisi Hüseyin Kızıltuğ ve dernek üyeleri ve şehit yakınları ve aileleri ile muhtarlar, SOCAR İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov katıldı. SOCAR sponsorluğunda gerçekleşen iftar yemeğinde SOCAR gönüllüleri de misafirlere yemek servis etti.

BAŞKAN AKSU: ŞEHİTLERİMİZE MİNNET BORÇLUYUZ

İftar yemeğinin ardından bir konuşma gerçekleştiren Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, 11 ayın sultanı Ramazan ayında tüm hanelere bolluk, bereket tüm dünyaya ise barış ve sağlık dilediğini ifade ederek, 18 Mart Çanakkale Zaferi arifesinde kurulan Sarıyer Belediyemsi iftar sofrasına konuk olan herkesi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ramazan ayında dayanışma içinde olmanın önemine vurgu yapan Başkan Aksu, “ Öncelikle tuttuğunuz oruçlar, ettiğiniz dualar kabul olsun, ağzınızın tadı bozulmasın. Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi yıldönümünde sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün vatanımızda başımızı yastığa huzurlu bir şekilde koyabiliyorsak bunu o gün bizleri esir almak isteyen güçlere karşı büyük bir azim ve fedakârlıkla, canları pahasına mücadele eden şehitlerimize borçluyuz. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, bugün aramızda olan gazilerimize de sağlıklı bir ömür diliyorum. Şehitlik mertebesi en yüksek mertebelerden biridir.

Bizler şehitlerimize ve gazilerimize minnet borçluyuz. Ülkesinin bağımsızlığı için mücadele eden tüm şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyor, şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle yaklaşmakta olan Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı kutluyorum.” dedi.

KAYMAKAM ÖMER KALAYLI: BİRLİK İÇİNDE OLURSAK HİÇBİR GÜÇ BİZLERİ YIKAMAZ”

İftar programında söz alan Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı ise yaptığı konuşmasında, 11 ayın Sultan Ramazan ayının hayırla vesile olmasını diledi. Kalaylı, ülkemiz için şehit olan tüm şehitleri rahmetle andığı, gazilere ise sağlıklı günler dilediği konuşmasında, “İstiklal, istikbal ve bağımsızlığından taviz vermeyen, bunun için gerekli fedakârlıktan kaçmamış tüm gazi ve şehitlerimize minnet borçluyuz. Bizler de onların mirasına sonuna kadar sahip çıkacak ve bu mirası bizden sonraki nesillere en güzel şekilde taşıyacağız.

Yedi düvele karşı birlik ve beraberlik duygusuyla mücadele eden şehitlerimiz bizlere, birlik içinde olmanın önemini de göstermiştir. Bizler birlik içinde olduğumuz sürece hiçbir güç bizleri yıkamayacaktır. Bu duygularla aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, gazilerimize de esenlik dolu bir yaşam diliyorum” dedi.

İftar yemeğinin ardından konuklarla birlikte, Şef Zafer Gündoğdu yönetimindeki Sarıyer Belediyesi Türk Halk Müziği’nin hazırladığı 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Ramazan Özel Konserine katılan Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, duygulu anların yaşandığı konserde, sanatçılarla birlikte Çanakkale Türküsüne eşlik etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)