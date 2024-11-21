Gelenekselleşen Başkanla Akşam Çayı programı kapsamında Ömer Arısoy, Seyitnizam Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Güneller Kıraathanesi’nde düzenlenen buluşmaya Seyitnizam Mahallesi Muhtarı İsmail Gülcan, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Selami Delibalta, Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcıları ve müdürleri de katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

KALDIRIM İŞGALLERİ İLE MÜCADELE EDİYORUZ

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy kaldırım işgalleriyle ilgili gelen sorulara yanıt verdi, “Zeytinburnu’nda kaldırım yapılabilip de yapmadığımız tek bir sokağımız yok. Kaldırıma mal koyulması, aracın kaldırıma park edilmesi gibi ihlaller yapılıyor. Kaldırım işgali dolayısıyla yolda yürüyen birine araç çarpsa hukuken bilemem ama vicdanen kaldırımı işgal eden sorumludur. Hiçbir şey söylemese bile oradaki zahmeti dolayısıyla kul hakkına girmiştir. Bizim Belediye olarak bu konuda verebileceğimiz bir ceza yok. Kaldırım işgallerine müsaade edemeyiz. Herkesin de buna saygı duymasını hassaten bir hizmetkârınız olarak rica ediyorum”

SOKAKLARA KAPAN KOYUYORUZ ANCAK KURALLARA UYMAYI YAYGINLAŞTIRMAMIZ LAZIM

Arısoy, sokaklarda trafiğe sebep olan çift sıra park ve ters yön ihlali ile ilgili de şöyle konuştu: “Kapan meselesi Zeytinburnu’muza özgü geliştirdiğimiz bir iş. Normalde literatürde olmaz bir iş aslında. Tabelayı koyarsınız ve herkes buna uyar. İlçemizde daha az kavga olsun diye bizden önce Murat Başkan’ımız döneminden hatırı sayılır kapan işi var. Kapan konulan yerler de çok rahatsız. Çünkü gece boyunca her araba geçişte kapan sesi bütün evi hoplatıyor. Böyle bir problemi var. Ama ısrarla yapılması için talep gelen yerler var. Sessiz kapan çalışmaları var bundan verim alırsak eğer değerlendireceğiz. Kurala uymayı yaygınlaştırmak lazım”

ASIL OLAN EVLERİN DEPREME DAYANIKLI HALE GELMESİDİR

Ömer Arısoy, kentsel dönüşüm ile alakalı olarak “Zeytinburnu’nda geliştirdiğimiz İmar Plan Notları ile Seyitnizam İşçi Blokları özelinde yaptığımız İmar Planıyla kolaylıkla dönüşmesinin önünü açtık. Oradaki bloklar birbirinden bağımsız olarak dönüşebilir. Ancak ben bütün olarak dönüşmesinden yanayım. Asıl olan evlerin depreme dayanıklı hale gelmesidir.

Buna malikler karar verecek. Kentsel dönüşüm meselesi mühim. Belediyeye attığımız ilk adımla işi sadece kentsel dönüşüm olan bir müdürlük kurduk. 2023 yılında son 25 yılın rekorunu kırdık. En çok ruhsat verdiğimiz yıl oldu. Ben bu yıl da arkadaşlarımdan yeni bir rekor bekliyorum. Devletimiz Yarısı Bizden Kampanyası ile ilgili başvuru tarihini kaldırdı. Dolayısıyla küçük bir destekle evlerimizi yenileme imkânımız var” dedi.

Kaynak:İstabul Tİmes Haber Ajansı (İTHA )