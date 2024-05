BAŞKAN MUSTAFA OKTAY AKSU, MUHTARLAR İLE BİR ARAYA GELDİ

Seçim çalışmaları sırasında “Yerel yönetimlerin temel taşı ve bel kemiği olarak gördüğüm muhtarlarımızla her ay düzenli olarak bir araya geleceğiz” diyen Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu yeni dönemde seçilerek göreve başlayan 38 mahalle muhtarıyla ilk toplantıyı gerçekleştirdi.

istanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner,

“MUHTARLARIMIZ YEREL YÖNETİM ANLAYIŞIMIZIN EN ÖNEMLİ PAYDAŞI OLACAK”

Mahallesinde yaşanan her türlü sıkıntıyı, problemi önce muhtarların bildiğini ifade eden Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, “Sizler, mahallelerimizin gözü, kulağı ve vicdanısınız. Bu bağın öneminin her zaman farkında olduk. Bu bakış açısı ile sizlerle her zaman güç birliği içinde olacağım. Muhtarlarımızı yerel yönetim anlayışımızın en önemli paydaşı ve takımımızın bir parçası olarak görüyoruz. Sorunlarımıza da birlikte çözüm üretmek istiyoruz. Güçlü iletişim kurmak, fikir alışverişinde bulunmak, mahallelerde yaptığımız işlerin takibi için her ayın ilk cumartesi günü toplantılarımızı gerçekleştireceğiz. Bizimle güç birliği içinde olacağınıza yürekten inanıyor şimdiden vereceğiniz tüm katkılar için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

MUHTARLAR, BAŞKAN AKSU’YU TEBRİK ETTİ, ÇALIŞMALARINDA BAŞARILAR DİLEDİ

İleriye dönük yapılması istenen çalışmalarla ilgili olarak düzenlenen toplantının önemli olduğunu ifade eden ve yeni döneminde Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu’ya başarılar dileyen muhtarlar, söz alarak kendi bölgelerinin ihtiyaçları ve sorunları hakkında görüşlerini paylaştılar.

Muhtarları dinleyen Başkan Aksu, belediyenin icracı müdürlükleri tarafından mahallelerde yapılacak çalışmalar öncesinde hem muhtarların hem de o mahalleden sorumlu meclis üyelerinin çalışmalar hakkında düzenli olarak bilgilendirileceğini de belirtti.

Toplantının ardından seçimde gösterdiği başarıdan dolayı Başkan Aksu’yu tebrik eden muhtarlar, yeni dönemde birlikte çalışacak olmaktan memnuniyetlerini dile getirdiler.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)