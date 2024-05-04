Gazze için farkındalık eylemi: 3 dakika boyunca zamanı ve dünyayı durdur!

Gazze'de 7 aydır sürmekte olan katliamda çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişi İsrail tarafından katlediliyor. İsrail'in soykırım vahşetine tüm dünyadan tepkiler yağarken pek çok noktada protestolar da devam ediyor.

Psikoterapist Ege Ebrar Önür, Gazze için dikkat çeken bir farkındalık eylemine imza attı. Önür, katılımcıları 3 dakika boyunca nerede ve ne konumda oldukları fark etmeksizin bütün teknolojik aygıtları bir kenara bırakarak 'Savaş durmazsa dünya dursun' eylemine davet etti.

GAZZE İÇİN DÜNYAYI DURDURMAYA DAVET: İLK EYLEM 1 MİLYONA ULAŞTI

İlk eylemi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yaklaşık 1 milyon kişiyle gerçekleştiren Önür, ikinci eylemi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramın'da yapmaya hazırlanıyor.

Amacının katliama uğrayan ve bu katliamdan en çok zarar gören bilhassa çocukları anlamaya yönelik bir farkındalık geliştirmeyi baz almak olduğunu söyleyen Psikoterapist Önür, Dijital Gaste'ye yaptığı açıklamada "İstatistiksel olarak da bakıldığında en çok çocukların ve kadınların zarar gördüğü, örselendikleri bu katliamda onlara destek verebilmek, toplumsal farkındalık bilincini arttırabilmek adına böyle bir eylemi gerçekleştirmeyi kafamıza koyarak yola çıktık." ifadelerini kullandı.

Zamanı ve hatta dünyayı durdurma hedefindeki eylemi "İnsanlardan 3 dakika boyunca oldukları yerde kalmalarını istedik. Savaş, nerede ve ne konumda olduğumuza bakmaksızın bizleri gelip bulduğundan belirli bir lokasyonda toplanmayı savaşın oluşturduğu yıkımı anlayabilmek adına oluşturduğumuz bu farkındalık projesinde tercih etmedik. Daha sonra herkesten telefonlar dahil bütün teknolojik aletlerini kapatmalarını rica ettik." sözleriyle anlatan Önür, verilere göre 1 milyona yakın teknolojik aletin kapatıldığını ve sosyal medyada yaptıkları çağrıların 7 milyon kişiye ulaşarak çok fazla geri dönüş aldığını belirtti.

GAZZELİ ÇOCUKLARIN BAYRAMLARINDAN ETKİLENDİ

Eylemi kurumlardan bağımsız ve bireysel olarak başlatan Önür, aldığı desteği "Ancak bir savaş durumu, böylesi bir katliam söz konusu olduğunda kimse buna duyarsız kalmıyor. Bu sebeple geri planda destek veren çok fazla kişi var. Her ne kadar benim fikrimle ortaya çıkan bir proje olsa da herkesin ilgilendiği bir konudur, bu sebeple tek olduğumu düşünmüyorum." ifadeleriyle açıkladı.

Önür, özellikle bayramları tercih etmesinin sebebini ise Mehmet Akif Ersoy’un 'Tünel' kitabında okuduğu bir kesitle Gazze'de çocukların bayramları nasıl kutladıkları, o gün hayattayken sonraki gün olamamaları, bunlarla nasıl mücadele ettikleri gibi gerçeklerin kendisini derinden etkilemesi olduğunu aktardı.

NİTELİKSEL SONUÇ ELDE EDİLENE KADAR DEVAM EDECEK

Gazze'ye giden basın mensuplarının ve dünya gündemini etkileyen bu konuyla haşırneşir olan bütün insanların yaşanan katliamı görüp bilirken müdahale edememekten ötürü suçluluk ve yetersizlik hissiyle karşı karşıya kalabileceğini belirten Önür, travma dediğimiz olgunun ölüm ve çevresindeki olaylarla var olduğunu ifade etti. Gazze'de ölümün çarpıcı gerçekliğiyle karşımıza çıktığını hatırlatan Önür, 19 Mayıs'ta yapılacak eyleme davette bulundu.

Aynı eylemi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten Önür, "Daha büyük kitlelere ulaşıncaya dek, gerçek anlamda niteliksel bir sonuç elde edene kadar da bunu aralıklarla yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA )