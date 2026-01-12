ÜLKENİN EN GENÇ PROFESÖRLERİNDEN OLAN BİLİM İNSANI PROF.DR. MERT İLKER HAYIROĞLU SAĞLIK ALANINDA ÜLKE İNSANIMIZA ŞİFA SUNUYOR….

İlkokul hayatından beri bilim ve ilime meraklı olan Mert İlker Hayıroğlu Annesi Sibel ve Babası Hasan Ali Hayıroğlu için her zaman bir onur ve gurur kaynağı oldu.

Kimi zaman bir veli toplantısında, kimi zaman bir bilim seminerinde evlatlarının başarısının anlatılıp aldıkları tebrik mesajları ile evlatlarının anne -babaları ve ilk öğretmenleri olmanın onur ve gururunu her zaman yaşatan evlatlarının topluma sağlık ve şifa sunan bir bilim insanı olarak görmenin huzurunu yaşıyorlar….

ZEYTİNBURNU’NUN SEVİLEN SİMASI İNŞAAT MÜHENDİSİ PROF.DR.MERT İLKER HAYIROĞLU’NUN VE PROF.DR. DUYGU İLKE YILDIRIM’IN BABASI HASAN ALİ HAYIROĞLU GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ;

“Kıymetli evladımız Prof. Dr. Mert İlker Hayıroğlu bütün eğitim hayatı boyunca her zaman ailesi olarak bizi başarıları ile gururlandırmış bir geçmişe sahip. Ben burada evladımızın ilk öğretmeni olan sevgili eşim eğitimci -öğretmen Sibel’e çok ama çok teşekkür ederim.

Eşim bir değil iki evladımızın da yani aynı zamanda kızımız Duygu İlke Yıldırım’ın da profesör olmasında katkısı çok büyüktür. Burada aile hekimi ve timci-öğretmen fonksiyonel tıp konusunda Prof. Dr. olan biricik kızımız’ a da yaşamında başarılar dilerim.

Her meslek benim için değerli ve kıymetli ancak insanlara sağlık sunan hekimliğin yeri bir daha önemli dersem diğer meslek erbapları bana kızmasın lütfen ancak sağlık hizmeti sunan hekimlerimizin vazifesi sanki bir tık daha önemli arz ediyor gibi geliyor bana.

Burada bir kez daha bize başarıları ile hep mutluluk yaşatan kızımız Prof. Dr. Duygu İlke Yıldırım ve oğlumuz Prof. Dr. Mert İlker Hayıroğlu’ na halkımıza huzur içinde sağlık hizmeti sunmalarını dilerken başarıları hep daim olsun diyorum” şeklinde konuşan her iki bilim insanımızın babası başarılı bir inşaat mühendisi olan aynı zamanda bir önceki dönem Zeytinburnu Belediyesi meclis üyesi olan Hasan Ali Hayıroğlu’ na yaşamında başarılar dilerken ülkemize başarılı iki genç bilim insanı armağan ettiği için kendisi ve eşi Sibel Hayıroğlu’ na teşekkür ederiz.

PROF.DR.MERT İLKER HAYIROĞLU’ NUB ÖZGEÇMİŞİ

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bünyesinde insanımıza sağlık hizmeti sunan Prof.Dr. Mert İlker Hayıroğlu,Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Dr. Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi’nde görevini başarılı bir şekilde yapan genç bir bilim insanı.

Prof. Dr. Mert İlker Hayıroğlu, 1989 tarihinde doğdu. Ortaokul eğitimini 2002 yılında Basınköy Florya Koleji'nde okul birincisi olarak, lise eğitimini ise 2006 yılında Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde okul birincisi olarak tamamladı.

2006 yılı Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı'nda (ÖSS) Türkiye 5.'si oldu. Lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) bölümünden 2012 yılında aldı.

2012 yılı Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda (TUS) Türkiye 29.'su oldu. Tıpta uzmanlık eğitimini 2012-2017 yılları arasında Dr. Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi Kardiyoloji kliniğinde tamamladı.

2017-2020 yılları arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan II. Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Girişimsel Kardiyolog ve Elektrofizyoloji uzmanı olarak görev yaptı.

Mart 2020'de Doçent unvanını, 2025 yılında Profesör ünvanını aldı. 2025 yılında Profesör unvanını alarak Türkiye’de kardiyoloji camiasındaki en genç profesörü olmuştur.

Nisan 2020'den itibaren Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi'nde Girişimsel Kardiyolog ve Elektrofizyoloji uzmanı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Şu anda elektrofizyolog olarak yılda 500’den fazla kalp pili işlemi, 200’den fazla kompleks ablasyon işlemi gerçekleştirmiştir.

Prof. Dr. Hayıroğlu, akademik kariyeri boyunca birçok ulusal ve uluslararası projede yer almış, National Turkish Adult Risk Factor (TARF) saha çalışmasında ekip liderliği yapmıştır.

Ayrıca, 2018-2020 yılları arasında TÜBİTAK tarafından desteklenen 'Kalp Pili için Kanama ve Enfeksiyon Önleyici Biyobozunur Kılıfların Geliştirilmesi' (117R055) projesinde görev almıştır.

Northern Clinics of Istanbul (2018-), Balkan Medical Journal (2023-), International Journal of Cardiology Risk and Prevention (2024-) ve International Journal of Cardiology (2025-) dergilerinde editörlük görevlerini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Hayıroğlu' nun uluslararası endeksli dergilerde basılmış 200'in üzerinde yayını bulunmaktadır.

Yayınlarına Google Scholar verilerine göre 3600'ün üzerinde atıf yapılmış olup, h-indeksi 37'dir.

2020 yılında Türk Kardiyoloji Derneği tarafından Prof. Dr. Ümit Aker En İyi Makale Ödülü'ne layık görülmüştür.

2025 yılında üstün başarılı genç bilim insanları ödüllendiren prestijli TÜBA-GEBİP (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) ödülünü almaya hak kazanmıştır.

Zeytinburnu, İstanbul ve ülke olarak kardiyoloji dalında ülkemizin en genç profesörlerinden birisi olan Prof.DR.Mert İlker Hayıroğlu hocamıza halkımıza sağlık ve şifa sunma yolunda başarılar dileriz.

