Etkinlik, Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen projenin bir parçası olarak hayata geçirildi. 2019’dan bu yana eğitim-öğretim dönemi boyunca sürdürülen projeyle yaklaşık 106 bin ilkokul öğrencisine ulaşıldı; bu yıl da 16 bin öğrenciye daha erişilmesi planlanıyor.

Proje; düzenli diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması, ağız ve diş sağlığı bilincinin artırılması ve toplum sağlığının güçlendirilmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Başkan Arısoy, programda yaptığı değerlendirmede, “Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Erken yaşta edinilen iyi alışkanlıklar, bir ömür boyu sağlıklı yaşamın temelini atar. Bu nedenle okullarımızda hem bilgilendiriyor hem de pratikte destek oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere dağıtılan setlerle birlikte, doğru fırçalama teknikleri ve ağız sağlığının günlük yaşam alışkanlıkları içindeki önemi hakkında bilgilendirme de yapıldı. İlçedeki tüm ilkokulları kapsayan proje, dönem boyunca farklı okullarda uygulanmaya devam edecek.

