İstanbul Cerrahi Hastanesi Fulya’da Kapsamlı Modernizasyon Süreci

İstanbul’un sağlık üssü haline gelen Fulya’da konumlanan İstanbul Cerrahi Hastanesi Fulya, son aylarda hastane standartlarını baştan aşağı dönüştüren kapsamlı bir yenileme dönemine imza attı.

Ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, görüntüleme merkezleri ve poliklinik alanları son teknoloji cihazlarla yenilenirken; tüm tıbbi süreçler modern protokollere göre yeniden tasarlandı.

Bu dönüşüm, hastanenin yeni sahibi İbrahim Yanık’ın liderliğinde yürütülerek hem fiziksel altyapıyı hem de hizmet modelini uluslararası sağlık standartlarına uygun hale getirdi.

Dijital Sağlık Uygulamalarıyla Güçlenen Yeni Hizmet Modeli

Yeni dönemin en belirgin başlıklarından biri dijitalleşme.

Hastane; randevu sistemlerinden sonuç erişimine, tedavi planlamasından yabancı hasta bilgilendirmesine kadar birçok süreci dijital platformlara taşıdı.

Bu sayede hastalar:

● Daha hızlı bilgi alabiliyor,

● Tedavi süreçlerini anlık takip edebiliyor,

● Doktor ve birimlerle iletişimi kolaylaştıran kullanıcı dostu sistemlerden yararlanabiliyor.

Hastane, teknolojik dönüşümü yalnızca cihaz yenileme olarak değil, “hız, şeffaflık ve güven” temelli yeni bir sağlık deneyimi olarak konumlandırıyor.

Uluslararası Hasta Yönetiminde Yeni Standartlar

İstanbul Cerrahi Hastanesi Fulya’nın yenilenen vizyonunda sağlık turizmi özel bir yer tutuyor.

Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Balkan ülkelerinden artan talepler doğrultusunda hastane, uluslararası hastalara yönelik kapsamlı bir hizmet mimarisi oluşturdu.

Bu yapı kapsamında:

● Çok dilli hasta iletişim ekipleri,

● Transfer, konaklama ve tedaviyi kapsayan uçtan uca paketler,

● VIP koordinasyon birimleri,

● Sağlık turizmi sertifikalı uzman ekipler

devreye alındı.

Bu yeni organizasyon, İstanbul Cerrahi Hastanesi Fulya sadece yerel bir sağlık kuruluşu olmaktan çıkarıp uluslararası hasta destinasyonu haline getiriyor.

Bilimsel Yaklaşım ve Toplumsal Katkı Ön Planda

Hastane, yenilenen sağlık vizyonunu yalnızca teknolojik yatırımlarla sınırlamıyor.

Bilimsel eğitimler, akademik programlar, uzman seminerleri ve toplumsal farkındalık projeleriyle hem sağlık çalışanlarının gelişimine katkı sağlıyor hem de topluma değer üreten bir sağlık modeli sunuyor.

Türkiye’de Özel Hastaneciliğin Yeni Yüzü

Modern altyapı, güçlü hekim kadrosu ve sağlık turizmine odaklanan stratejileriyle İstanbul Cerrahi Hastanesi Fulya; 30 yıllık tecrübesini geleceğin sağlık vizyonuyla birleştiren örnek bir kurum olarak dikkat çekiyor. İbrahim yanık’ın 30 yıla yakın sağlık tecrübesi, fulyada yeni yükselen bir değer olarak İstanbul cerrahi hastanesi fulyayı kısa sürede etkili bir marka haline getireceği düşünülmektedir.

Bu yeni dönem, Fulya’nın “Sağlık Vadisi” kimliğiyle uyumlu biçimde, İstanbul Cerrahi Hastanesi Fulya’nın ulusal ve uluslararası alanda güçlenen konumunu daha da pekiştiriyor.