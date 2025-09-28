Kayseri de Vekil Seçilmemde Yerel Medyanın Önemi Çok Büyük Oldu Dedi

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği “Yerel Medya Mensupları Buluşması” programında İstanbul genelinde yazılı, görsel ve internet haberciliği yapan medya temsilcileri bir araya geldi. Toplantı yemek eşliğinde gerçekleşti ve Genel Başkan Mahmut Arıkan, Tanıtım, Medya ve İletişim Başkanı Mustafa Yılmaz, İstanbul İl Başkanı Tuğrul Yalçınkaya ve çok sayıda medya temsilcisi katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Arıkan’dan Yerel Her Saman Halkın İçinde Olduğu İçin Çok Önemli

Arıkan toplantıda, medya mensuplarına vakit ayırdıkları için teşekkür etti ve yerel medyanın Türkiye için kritik önemine dikkat çekti:

“Haftanın en verimli saatinde bizlere zaman ayırdınız. Yerelden gelen bir siyasetçi olarak, yerel medya ile diyalog kurmanın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bu toplantıyı da bu bilinçle düzenledik.”

Kayseri’deki siyasi geçmişine değinen Arıkan, yerel medyanın seçimlerdeki etkisine örnek verdi:

“46 yıldır Kayseri’de 2. sıradan milletvekili çıkmıyordu. Yerel medya ile doğru iletişim kurarak yüzde 35 artması gereken oyu yüzde 54’e yükselttik. Yerel medyanın gücünü bu süreçte somut şekilde gördük.”

Yaygın Medya Yerel Medyayı Zor Durumda Bırakıyor

Arıkan, yaygın medyanın yerel medyayı baskı altına almaya çalıştığını belirterek şunları söyledi:

“Basın kartı sorunları, istihdam problemleri ve bazı Ankara merkezli lobi faaliyetleriyle yerel medya zor durumda bırakılmak isteniyor. Yaygın medya, çoğu zaman yerel medyayı ortadan kaldırmayı hedefliyor. Biz Saadet Partisi olarak bu duruma karşı duruyor, yerel medyanın sorunlarını gündeme taşıyoruz.”

Yerel medyanın topluma ulaşmada kritik bir görev üstlendiğini vurgulayan Arıkan, çalışmalarını şöyle özetledi:

“Yerel basın güçlenirse Türkiye daha şeffaf olur. Biz bunu bilerek hareket ediyor, yerel medya çalıştayları ve toplantıları düzenliyoruz. TBMM’de ve genel merkezde kapımız her zaman açık. Yerel medya sorunlarının çözümü için sürekli temas halindeyiz.”

Seçim ve İttifak Süreçlerine Değindi

Arıkan, seçim sistemi ve ittifak süreçlerini detaylı olarak değerlendirdi:

“Türkiye’de 50+1 sistemi, partilerin kanadını kıran, kimin neye hizmet ettiği belli olmayan bir yapıya sahip. Ana muhalefet ve iktidar partileri toplumun geniş kesimlerini kapsayacak bir mutabakat sağlayamadı. Biz Saadet Partisi olarak yeni bir yol, üçüncü bir yol oluşturma çabası içindeyiz.”

Arıkan, geçmiş ittifak deneyimlerine de değinerek, şunları söyledi:

“1970’li yıllarda CHP ile koalisyonlar yaptık, 90’lı yıllarda Doğru Yol Partisi ile birlikteliklerimiz oldu. 2023 seçimlerinde de altı partiyle Millet İttifakı’nı oluşturduk. Seçim sonrası ortak karar gereği ittifak sonlandırıldı. Ancak yeni bir yol, yeni bir adres ihtiyacı halen devam ediyor.”

Ayrıca, mecliste bağımsız vekillerin çalışmalarını daha etkin yürütebilmesi için Deva ve Gelecek Partisi ile iş birliği yaptıklarını belirtti:

“Önceliğimiz, mecliste bağımsız vekil olarak yalnız kalmak yerine grup kurup yerel medya ve kanun tekliflerini daha etkili şekilde takip edebilmekti.”

“Arıkan, Cumhurbaşkanı’nın Amerika ziyareti öncesi beklentilerini şöyle anlattı:

“Cumhurbaşkanı Amerika’ya giderken oradan heybeler dolu gelir mi diye bir ümit vardı. Türkiye’de çok fazla ümit vardı, ama bende zerre kadar ümit yoktu. Amerika’nın 250 yıllık tarihi ve AK Parti’nin 23 yıllık iktidar geçmişine baktığımızda bu diyalogdan coğrafyamız için hayli bir netice çıkma ihtimalini görmüyordum. Maalesef haklı çıkmanın hüznünü yaşıyoruz.”

Trump ve Amerika’nın Tutumu

Arıkan, Trump’ın ve Amerika’nın dünya liderlerine yaklaşımını eleştirdi:

“Trump son derece tehlikeli bir lider. 2000 yıldır almaya çalıştıkları Suriye hakkında garip açıklamalarda bulundu. İngiltere istihbaratı ve ABD açıklamaları, coğrafyamızda büyük oyunların oynandığını gösteriyor. Trump’ın sözüyle yürüyemeyiz; yarın aynı cümlenin tam tersini söyleme ihtimali çok yüksek.”

Arıkan, Türkiye’nin Amerika karşısında “müşteri” konumunda olduğunu vurguladı:

“225 uçak alan Türkiye’ye, 2 uçak alan Özbekistan’a aynı övgü cümleleri kullanıldı. Biz de onun için müşteri konumundayız. Bir ülke olarak değil, ticari bir müşteri gibi muamele görüyoruz.”

Amerika ile Dost Olursanız İsrail ile Düşman Olamazsınız

Arıkan, Gazze ve İsrail meselesine dikkat çekti:

“Gazze’deki katliam ve Suriye’deki kriz için somut adım atılmadı. Eğer Amerika ile dost olmaya kalkarsanız, İsrail’e düşman olamazsınız. İsrail’e düşman olamazsanız İstanbul, Ankara, Urfa gibi şehirlerin güvenliği tehlikeye girer. Bu durumu görerek hareket etmek zorundayız.”

Arıkan, Amerika ziyareti sonrası yaşananların büyük bir fiyasko olduğunu belirterek:

“Fotoğraflar üzerinden büyük zafermiş gibi servis edildi. Oysa toplantı bildirgesinde İsrail veya katliamla ilgili tek bir kelime yok. Laf ile peynir gemisi yürümüyor. Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger’ın dediği gibi, ‘Amerika ile düşman olmak tehlikeli ama daha tehlikelisi dost olmak.’ Bugün biz daha tehlikelisi ile karşı karşıyayız.”

Türkiye’nin Bağımsız Duruşu

Arıkan, Türkiye’nin coğrafi ve siyasi çıkarlarını korumak için bağımsız bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı ve şunları ekledi:

“Bakacağız, sis bulutu dağıldıkça neyin ne olduğu daha net anlaşılacak. Ama bugün için bu ziyaretin büyük bir fiyasko olduğunu düşünüyorum. ”Amerika ile dost olmaya kalkarsanız İsrail ile düşman olamazsınız”

Arıkan, Cumhurbaşkanı’nın Amerika ziyaretine dair de çok kapsamlı açıklamalarda bulundu:

“Ziyaretten beklentimiz somut bir sonuç almak yönündeydi ama maalesef gerçekleşmedi. Gazze’deki katliam ve Suriye’deki karmaşa için net bir adım atılmadı. Amerika’nın yaklaşımı dostane değil; Türkiye, bir müşteri gibi değerlendiriliyor.”

Arıkan, Amerika’nın tüm ülkelere aynı müşteri yaklaşımı ile baktığını örneklerle açıkladı:

“Özbekistan iki uçak aldı, Türkiye 225 uçak aldı; ama Trump her iki ülkeye de aynı övgü cümlelerini kullandı. Türkiye de bu anlamda bir müşteri konumunda. Bizim ulusal çıkarlarımız ve güvenliğimiz, böyle bir ilişki biçimiyle tehdit altında.”

Gazze ve İsrail politikalarına da dikkat çeken Arıkan:

“Eğer Amerika ile dost olmaya kalkarsanız, İsrail’e düşman olamazsınız. İsrail’in sınır tanımayan politikaları ve Arz-ı Mev’ut hedefleri, Gazze’nin ve Türkiye’nin güvenliği açısından kritik önemde. Gazze’yi sonuna kadar savunmamız gerekiyor.”

Arıkan, Amerika ziyaretinin sonuçlarının Türkiye için hayal kırıklığı olduğunu belirterek:

“Cumhurbaşkanı Amerika’ya giderken birçok kişi heybeler dolu bir çözüm bekliyordu, ama somut bir gelişme olmadı. Türkiye’nin çıkarlarını korumak için bağımsız ve kararlı duruş şart.”

Toplantı Soru-Cevaplarla Sona Erdi

Genel başkan Mahmut Arıkan kısa bir selamlama konuşması yaptıktan sonra soru için sözü bansın mensuplarına bıraktı.

İlk soruyu İstanbul Times Gazetesi ve İstanbul Times Tv ‘nin Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Çetiner şu soruyu sordu. “Sayın Genel başkanım Ulusan meydanın % 90’ı hükümetin çalışmalarına yer veriyor. Yani o yayınların size yer vermesi mümkünde değil.17 Sene önce ilk siyasi sokak röportajlarını yapan bir kişi olarak 7 binden fazla sokak röportajları yaptık. Günlük 2 milyon ile 3 milyon kişi bizi izliyor, okuyor ve takip ediyor.

Bu 17 yıllık süre zarfında partinizin hiçbir birimi bizi arayıp fikir alış verişi yapmaması normal değil. Sizin 150 binden fazla abonesi olan siyasi sokak röportajları yapan kanallar ile iletişime geçmeniz sizin faydanıza olmaz mı sorusunu sordu.

Program Arıkan’ın açıklamaları ve medya mensuplarının soruları ile karşılıklı fikir alışverişi şeklinde tamamlandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)