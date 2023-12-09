CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Gri Sigorta ve Mellce Sigorta Kooperatifi’ne el konmasının yol açtığı sorunları anlattı. İki hafta geçmesine rağmen sigortalıların hala işlem yapamadığını belirten Karabat, mağduriyetler büyümeden sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi. Karabat konunun takipçisi olacağı sözünü verdi.

Karabat'ın açıklamaları şöyle:

"1-Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Gri Sigorta ve Mellce Sigorta Kooperatifi’ne el koydu. İki şirketin yönetimleri feshedildi ve yerlerine yeni yönetim kurulu üyeleri atandı.

2-Olayın üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen, işler çözüleceğine iyice karmaşık bir hal aldı. Sigortalara bağlı işlemler yapılamıyor, poliçe sahipleri ne yapacaklarını bilmiyor. Vatandaşlar endişeli bir şekilde bu sorunun çözülmesini bekliyorlar.

3-İki şirkette toplamda 130 bin poliçe söz konusu ve bu sektör için çok düşük bir miktar. SEDDK ve Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) bu konuyu çözmek için çalıştıklarını biliyorum. Buradan çağrı yapıyorum, ellerini hızlı tutsunlar. Vatandaşların mağduriyeti büyümesin.

4-Poliçeler çok fazla olmadığı için diğer sigorta şirketlerine dağıtılabilir. İki şirketin mal varlıklarının durduğu ifade ediliyor. Bunlar güvence altına alınmalı ve atılan her adım kamuoyuna açıklanmalı.

5-Şunu da ifade etmek isterim. SEDDK’nın açıklamasında “mevzuata aykırı işlemler ve kötü yönetimler” nedeniyle bu şirketlere el konulduğu belirtiliyor. Sigortacılık faaliyet izinleri ve denetimlerinde acaba birilerine iltimas mı tanındı?

6-İşler bu noktaya gelmeden önlenebilir miydi? Neden bu iki şirket SEDDK’nın tüm uyarılarına rağmen sorumluluklarını yerine getirmediler? Vatandaşlarımız merak etmesinler, süreci yakından takip etmeye devam edeceğim."

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)