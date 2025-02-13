VELİEFENDİ İŞÇİ KONUTLARI’NDA HAZİRAN TEMMUZ GİBİ YIKIMLAR BAŞLAYACAK

Veliefendi İşçi Blokları’nda bir çözüm ortaya koyduklarının altını çizen Ömer Arısoy, “Hak sahipleri bir anlaşmaya gittiler. Benden öncede bir girişimde bulunulmuş fakat netice alınamamıştı. Şimdi üçte iki çoğunluk sağlandı. Biz buradaki hakların daha iyi kullanılabilmesi için Bakanlıktan talepte bulunduk. Aralık ayı itibarıyla o da çıktı. Şimdi firma imza vermeyen malikler için son bir çağrıya çıkıyor. Bundan da cevap alınamazsa Nisan ayı gibi satış işlemi başlayacak.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Eğer bir aksilik çıkmazsa Haziran Temmuz gibi yıkımlar başlayacak. Zeytinburnu’nda birlikte hareket etmezsek netice alınamayacak bir yer daha çözülüyor. İnşallah huzur içinde tahliye olmak ve öngörülen tarih içinde oraya taşınmaları nasip olur. Sonuna kadar da bu işi takip etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

KARİYER MERKEZİ İLE 4 BİN 200 HEMŞEHRİMİZE İŞ BULDUK

2019’daki seçim sözlerinden birinin de Zeytinburnu’nda eleman arayanlarla iş arayanları bir araya getirmek olduğunu söyleyen Arısoy sözlerine şöyle devam etti: “Seçildikten hemen sonra Mayıs 2019’da Kariyer Merkezimizi açtık.

O zamandan bu yana 4 bin 200 hemşehrimize iş bulduk. Belediye olarak da bir eleman arayışında olduğumuzda da oradan alıyoruz. Bizimle iş birliği yapan firmalara bir kez daha teşekkür ediyorum”

İBB’NİN KAZI ÇALIŞMALARINDAN BENDE MAĞDURUM

İBB’nin kazılarından kendisinin de rahatsız olduğunu belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bu konuda bir beceriksizlikleri var söylemek lazım. Yağmur, çamur perişan bir durum… Açıkçası sizinle birlikte bende mağdurum”dedi.

ZEYTİNBURNU’NDAKİ BİR BİNAYI NASIL DEPREME DAYANIKLI HALE GETİRİRİZ?

Başkan Ömer Arısoy Veliefendi Mahalle sakinlerine eski binalarının yıkılarak depreme dayanıklı hale getirilmesine dair süreci şöyle anlattı: “İlk önce binadan karot alınması lazım. Karot alınmadan binaya riskli yapı kararı alınamıyor. Bu karar çerçevesinde bina yıkılırsa eğer devlet 18 ay kira yardımı yapıyor. Her bir daire için 700 bin TL hibe veriyor.

Ayrıca 700 bin TL kredi veriyor. 2 yıl sonra başlamak 10 yıl süreyle ödenmek ve faizinin yarısı devlet tarafından karşılamak koşuluyla. Binadakilerin yüzde ellinin üzerinde anlaşmasıyla mütehhite aktarılıyor. Bu hesaplarla bir bina yıkılıp yeniden yapılabiliyor. Seçildiğimizden bu yana Zeytinburnu’ndaki bir daireyi daha depreme dayanıklı hale getirelim diye uğraşıyoruz. Büyük metrekarelerde dönüşüm meselesinde de ada bazlı yüzde elli çoğunluğu sağlamak lazım. Malik sayısı arttıkça uzlaşma ihtimali azalıyor.

Ben diyorum ki önce binadakilerle anlaş gerisi gelir. Her binadan bir kişinin gönüllü olup birliği sağlaması lazım. Geniş site tipi daire hayalimiz, hedefimiz ama asıl önemli olan depremde ayakta kalacak evlere sahip olmak. Şu anda devlet buna dair en yüksek teşviki veriyor.

Kentsel Dönüşüm Danışma Merkezi bulduk orada arkadaşlarımız size her konuda yardımcı oluyorlar. Zeytinburnu şantiye haline geldi. Yaptığımız çalışmalar diğer belediyelere örnek oldu. İnşallah 2025 daha ok binayı dönüştürdüğümüz bir yıl olsun”

1999 – 2000 YILLARINDA DİĞER İLÇELER NE DURUMDAYDI ŞİMDİ NE DURUMDA ONU HERKES GÖRÜYOR

Veliefendi Yüzme Havuzu’nu 15 Mayıs, Spor Merkezi’ni de 15 Nisan gibi bitirmeyi planladıklarını söyleyen Ömer Arısoy, Seyir Terası projesi ile ilgili de bilgi verdi. “Seyir Terası bizi de heyecanlandıran bir proje.

Şu anda imar planını çıkarmak için uğraşıyoruz. İnşallah dönem sonuna kadar tamamlamak nasip olur. Tüm vaatlerimiz için bunu söylüyorum. Elbette gelişen şartlar içerisinde gerçekleştiremediğimiz işler olabilir.

Onun içinde açıklamamız olur. 2019 da ilan ettiğimiz tüm projeleri tamamlamak nasip oldu. Kader gayrete aşıktır. Bir işe asılır çalışırsanız o iş olur. 35 yılım Zeytinburnu’nda geçti. Bana göre Zeytinburnu İstanbul’un 1 numaralı ilçesidir.

Ömrümüzü buraya verdik. Her sokağında terimiz var. Her sokağında ismen hitap edebileceğimiz arkadaşımız dostumuz var. 1999 – 2000 yıllarında diğer ilçeler ne durumdaydı şimdi ne durumda onu herkes görüyor” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)