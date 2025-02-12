KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ ÖĞRENCİLERİNDEN ‘’YANSIMA’’ SERGİSİ

Sergi açılışına Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Gürbey ve çok sayıda sanatsever katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Kemal Çebi: Akademimiz de yetişen bir öğrencimiz şimdi yeni öğrenciler yetiştiriyor

Sergi açılışında konuşan Başkan Çebi, ‘’Ben göreve geldiğimde Güzel Sanatlar Akademisi vardı ancak biz burada önemli değişiklikler yaptık. Büyüttük, dersliklerin sayısını arttırdık daha çok önem verdik. Serginin mimarı olan Elif öğretmen Güzel Sanatlar Akademimizde yetişti, üniversite eğitimini aldı ve şimdi yetiştiği bu yerde öğrenciler yetiştiriyor. Bu manevi anlamda çok değerli ve heyecanlı. Sergiye gelen, öğrencilerimizin heyecanını paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.

Elif Bilgin: Öğrencilerime burada öğrendiklerimi öğretiyorum

Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğrencileri üniversiteye hazırlayan Elif Bilgin, ‘’Bende Güzel Sanatlar Akademisi'nin bir öğrencisiydim. Burada disiplinli bir şekilde çalışarak üniversiteyi kazandım. Burada öğrendiklerimi öğrencilerime öğretmeye çalışıyorum ve onları üniversiteye hazırlıyorum. Bu sergiyi uyumadan yoğun bir şekilde çalışarak bir ayda ortaya çıkardık. Sergiye ‘Yansıma’ adını verdik çünkü iç dünyamızı yansıtmak istedik. Her öğrenci kendi iç dünyasından parçalar ortaya çıkarttı. Başta Küçükçekmece Belediye Başkanımız Kemal Çebi olmak üzere beni yetiştiren bütün hocalarıma çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Ceyda Güneş: Güzel Sanatlar Akademisi bizim için büyük bir şans

İlk sergisini açmanın mutluluğunu yaşayan öğrencilerden Ceyda Güneş , ‘’Sergide dört farklı eserim var ve dördünü de farklı tekniklerle yaptım. Toplumdaki farklı duygu ve hisleri tek bir eserde toplamaya çalıştım. Güzel Sanatlar Akademisi bizim için büyük bir şans çünkü burada aldığımız eğitimler bizim akademik başarımıza doğrudan etki edecek. Bize sağladığı imkânlardan dolayı Başkanımız Kemal Çebi’ye çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Sergide eseri yer alan öğrenciler; Mina Pehlivan, Saliha Bilgin, Meryem Kevser Bilgin, Zeynep Erol, Naz Akın, Havin Ekitaş, Barış Mehmet Koparan, Mehti Atam, Emir Eskikale, Arda Akyurt, Ceyda Güneş, Ecrin Kutlu, Zeynep Çilingir, Azra Atlas Aydeniz, Dilara Gül Aydoğan, Fatma Öztürk, Berfin Çavdarcı, Mai Artık, Eylül Sare Ünlü, Burak Behrem, Zeynep Bekar, Zeynep İlay Şahin, Selin Kuru, Selin Taşdelen, Göksu Öksüz ve Mehir Gültekin.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)