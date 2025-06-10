DOSTLARI SULA VE DURMUŞOĞLU AİLELERİNİ ACILI GÜNLERİNDE YALNIZ BIRAKMADI...

Zeytinburnu Emine İnanç Camisinde 09.06.2025 tarihinde Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Avcılar'daki aile mezarlığına defnedilen merhumenin cenaze namazına MHP Zeytinburnu ilçe başkanı Habip Kapıcıoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Hurşit Bekaroğlu, Zeytinburnu Dernekler Federasyonu Başkanı iş İnsanı Dilman Kaya, Yardımcısı Hüseyin Erdem,İstanbul Times Medya Grubu İmtiyaz sahibi gazeteci yazar Hüseyin Çetiner başta olmak üzere Sula ve Durmuşoğlu ailelerinin dostları acılı günlerinde her ilki aileyi yalnız bırakmadı.

İstanbul Times Medya Grubu olarak Merhume Nezihe Sula' ya Allah' tan rahmet, komşumuz merhumenin kızı Asuman Sula Durmuşoğlu ve eşi Salih Zeki Durmuşoğlu başta olmak üzere geride kalan yakınlarına baş sağlığı dileriz.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)