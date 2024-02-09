BİNALİ YILDIRIM BAŞBAKAN FORMATINDA İBB SEÇİM SÜRECİNİ YÖNETTİ KURUM’DA BAKAN FORMATINDA

31 Mart 2024 Mahalli idareler seçimine adım adım yaklaşırken en güçlü iki aday olan Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum’da adeta günde 20 saat mesai harcıyor. Ak Parti’nin İBB Adayı Murat Kurum 08.02.2024 tarihinde basın mensupları ile bir toplantı yaptı.

İstanbul Times Haber Merkezi – Mehmet Osmanoğlu

İstanbul Gazeteciler Derneği Başkanı ve aynı zamanda İstanbul’un sayılı günlük gazetelerinden birisi olan Damga Gazetesi imtşyaz sahibi Mehmet Mert başta olmak üzere İstanbul Times Gazetesi ve Tv gibi günlük milyonlarca okur/ izleyici ve takipçisi olan İstanbu’a yönelik ciddi yayınlar yapan hiçbir yetkilinin davet edilmemiş olması Murat Kurum halen bakanlık formatından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylık formatına inemedi dedirtti.

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“Öncelikle Ak Parti İBB adayı sayın Murat Kurum’un ‘da 2019 adayı Sayın Binali Yıldırım gibi İstanbul Gazeteciler Derneğini ve İstanbul’a yönelik ciddi yayınlar yapan gazete ve Youtube kanallarının sahipleri İstanbul ile alakalı ciddi yayınlar yaptıkları halde basın ile bir araya gelen Murat Kurum ve medya ekibinin böyle fahiş bir hata yapmaları basın mensupları için değil ama Kurum için büyük ve telafisi kolay olmayan bir süreç olarak görüyorum.

Bir örnek vermek gerekirse 30 yıldır matbuat ve basın aleminin içindeyim.6 Şubat 2008’den bu yana da kendi gazete,haber portalı ve Youtube kanallarımızın kurucusu ve yöneticisi olduğum ve sokak röportajlarımız her gün milyonlarca izlendiği halde Murat Kurum’un medya ekibi basın ile bir toplantı organize ediyorsa benim de başkan yardımcısı olduğum ve eski Ak Parti Milletvekili Tülay Kaynarca’nın kurucuları içinde yer aldığı 25 yıllık İstanbul Gazeteciler Derneği’nin yönetimi ve üyelerinin davet edilmediği bir basın toplantısı düşünülebilir mi ?

Murat Kurum’un burnu havada basın ekibinin nasılsa ulusal medyanın % 95’i bizim yanımızda bizim İstanbul Gazeteciler Derneğine ‘de üyelerine de yöneticilerine de ihtiyacımız yok diye düşünüp davet etmemeleri doğru kabul edilebilir mi ?

Bu toplantıya yapılan davet bile tek başına sayın Kurum’un medya ekibini gözden geçirmesi adına yeterli bir sebep değil midir ?

Aslında Kurum’un medya ekibinin bakanlık listesinde yer alan Ajans ve plaza gazeteciliği yapan basın mensupları ile bir araya gelmesi sokaktan,caddeden mahalleden kopuk olması açısından güzel bir örnek olarak görmek gerekir.

Uzun lafın kısası İstanbul’un tozunu ve çamurunu yutan gazetecilerini görmezden gelirseniz seçmende sizi görmezden gelir diyerek sözlerimi tamamlamak isterim.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)