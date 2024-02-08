CEMAL TARACI HEDEF BÜYÜTEREK RESMEN İBB ADAYI OLDU

Daha önce gazetemize bir açıklama yaparak Zeytinburnu'nda bağımzıs aday olacağını duyurmuştu ancak bugün hedef büyüterek 31 Mart 2024’de İBB adayı oldu. T.C. İstanbul İl seçim Kurulu Başkanlığı‘na 163989-08/02/2024 sayı numarası ile resmen başvurusu yaptı.

CEMALTARANCI RESMEN BAŞVURUSNU YAPTIKTAN SONRA ŞU AÇIKLAMAYI YAPTI…

Selamunaleykum Degerli Dostlarım,Hemşehrilerim, Hanımefendİler ve Beyefendiler 31 Mart 2024 de yapılacak mahalli seçimlerde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için, Bağımsız Adaylık başvurumu resmen yaparak İBB adayı oldum.

Doğu Türkistan kökenli İstanbul Büyükşehir Bağımsız belediye Başkan Adayı olarak yapacağım seçim çalışmalarına desteklerinizi rica ediyorum.

Unutmayalım ki Bağımsız adaylarında seçimlerde çok büyük bir rol oynamaktadır.

Hele bizimki gibi Doğu ve Batı Türkistan kökenli Türk vatandaşlarının kendilerinin gücünü göstermesi bakımından bu mahalli seçimler çok önemlidir.

Çünkü bizler diyoruz ki,bizim İstanbul’da 500.000 ile 1.000.000 oy potansiyelimiz var , ama bugün artık bunu ispatlamamız lazım.

Pekı nasıl, yapacağız diye sorarsanız, bize oy vererek.diyeceğim, Unutmayalım ki Geçen sene yapılan Cumhurbaşkanı seçimlerinde Sayın Sinan Ogan bağımsız aday olarak,büyük bir başarı kazandı ve daha sonrada Sayın Cumhurbaşkanımızı destekledi.

Şimdi sıra bizde 31 Mart 2024 de yapılacak yerel yönetim seçimlerinde beni destekleyerek,bu gücümüzü gösterelim ki,İstanbul da ve Türkiye de bundan sonra yapılacak seçimlerde bizden de yüzlerce Milletvekili ve Belediye başkanı adayı çıksın ve partilerimiz bunu yapsınlar.

Hepinize yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim,hakkınızı helal edin.

Saygılarımla

Cemal Tarancı