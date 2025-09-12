ZEYTİNBURNU YEŞİLTEPE MAHALESİ GÜZEL BİR ŞÖLEN YAŞAYACAK

31 Mart 2024'de Yapılan yerel yönetim seçimlerinde Zeytinburnu Yeşiltepe Mahalle muhtarı seçilen Hüseyin Erkol sadece 1.5 yılda onlarca halk odaklı ve ihtiyaç giderici işe imza atana Erkol bu sene 2.sini düzenlediği sünnet şölenine çok sayıda mülki idare amirinin de katılacağını söyledi.

-Erzak Dağıtımı

-Aşure ikramı

-İhtiyaç sahibi Öğrencilere Kırtasiye, çanta vs. yardımı

-Sünnet şöleni

... Ve bir çok konuda mahalle halkının yanında olan Muhtar Hüseyin Ekol başta Yeşiltepe mahalle sakinlerimiz olmak üzere vakti müsait olan bütün Zeytinburnu Halkını Sünnet şölenimize bekliyoruz dedi...

İŞTE BU GÜZEL VE HAYIRLI ÇALIŞMADA YEŞİLTEPE MAHALLE MUHTARI HÜSEYİN ERKOL'U YALNIZ BIRAKMAYAN FİRMALAR

-BURHAN BEYLER İNŞAAT

-TÖREM İNŞAAT

-BEYLEROĞLU İNŞAAT

-FAZLIOĞLU İNŞAAT

-MAVİYOL İNŞAAT

-ERENLER ERSİN İNŞAAT

-İSLAMOĞLU İNŞAAT

-ÇETİNKAYA İNŞAAT

SÜNNET ŞÖLENİ NE ZAMAN VE NEREDE OLACAK?

20.09.2025 Cumartesi günü saat 17-19 arası Sümer Mahallesi ,Adile Mermerci Anadolu Lisesi Bahçesinde yapılacak olan sünnet şölenine bütün halkımız davetlidir diyen Hüseyin Ekol sözlerini İslamoğlu İnşaat’ın sahip ve yöneticilerin teşekkür ederek tamamladı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)