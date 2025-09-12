İstanbul Çermikliler Derneği Başkanı Sabri Akay öncülüğünden İstanbul’da yaşayan Diyarbakırlı bir grup hayırsever iş insanı tarafından ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki 82 okulda eğitime başlayan 500 öğrenciye kırtasiye, okul çantası ve futbol topu hediye edildi.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla ihtiyaç sahibi öğrencileri unutmayan İstanbul Çermikliler Dernek Başkanı Sabri Akay ve İstanbul'daki bazı hayırseverler, yaptıkları kırtasiye yardımıyla yardıma muhtaç çocukların yüzlerini güldürdü.

HAYIRSEVERLERDEN ALLAH RAZI OLSUN

Çermikliler Dernek Başkanı Sabri Akay, "Yardımlarını bizden esirgemeyen hayırsever iş insanlarımız, Çocuğu okula giden bu ailelerin ihtiyaçlarını en aza indirme adına kırtasiye yardımında bulundular. Bu kırtasiye çalışmamızda da hayırsever kardeşlerimizin yapmış olduğu yardımlarla İstanbul Çermikliler Derneği olarak çocuklarımızın yüzünü güldürmeye gayret ettik. İstanbullu hayırsever iş insanlarımızdan Allah razı olsun." dedi.

ÇERMİKLİ ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLDÜ

Diyarbakır Çermik'te yaşayan ve Maddi durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi aileler için kırtasiye çalışması başlattıklarını belirten Dernek Başkanı Sabri Akay, “Eğitim-öğretim yılında, İstanbul Çermikliler Derneği olarak ilçemizde durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi aileler için çanta ve kırtasiye malzemesi çalışması başlattık. Çermik merkezde ve kırsal bölgelerdeki 82 okulumuzda okuyan 500 öğrencimize İstanbullu hayırseverlerin destekleri ile kırtasiye yardımı yaptık" dedi.

ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞİN TEMİTIDIR

Başkan Akay, "Geleceğin teminatı çocuklarımızın eğitimine katkı sunmak bizim için bir gurur kaynağıdır. Malumunuz, son günlerde yapılan zamlar maalesef kırtasiye ürünlerinde de etkisini hissettirdi. Normal şartlarda geçim sıkıntısı yaşayan ailelerin masraflarına bir de kırtasiye harcaması eklenince, ihtiyaç sahibi aileler bu ürünleri tedarik etme noktasında ciddi sıkıntılar yaşadığını düşündüğümüz için bizlerde İstanbul da ki iş insanları ve İstanbul Çermikliler Derneği olarak böyle bir katkıdan bulunalım dedik Çermikli öğrencilerimizin daha iyi imkanlarla eğitim hayatlarına devam etmeleri için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

