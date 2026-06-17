İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Anaokulu tarafından düzenlenen “Okul Öncesi Şenliği”, protokol üyelerinin katılımıyla coşkulu bir açılış töreniyle gerçekleştirildi.

Minik Öğrencilerin ruhlarını ortaya koyarak hazırladıkları etkinlikler ve renkli atölyelerle zenginleşen şenlikte; çocuklarının heyecanı ve mutluluğu, üretkenliği ve paylaşım duygusu ön plana çıkan etkinlikte herke çok mutluydu.

Eğitim camiasının 2025 - 2026 döneminin sonuna yaklaştığımız bugünlerde yapılan törende, okul öncesi eğitimin önemini bir kez daha gözler önüne sererken, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)