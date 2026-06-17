ZEYTİNBURNU YOZGATLILAR DERNEĞİ KURUCU BAŞKANI İSMAİL KAYA GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Zeytinburnu Yozgatlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak bu ilçede yaşayan halkımızı bir araya getirerek kültürümüzü yaşatmayı, İstanbul Zeytinburnu gibi büyük bir yerde dayanışmamızı ortaya koymak için derneğimizi kurduk.

İstanbul Times Haber Merkezi - Yıldız Çetiner

İlk olarak Zeytinburnu Belediyesi Mozaik Cafede yaptığımız kahvaltılı buluşma ile dernek yönetimimiz ve Yozgatlı hemşehrilerimiz ile aynı masa etrafında güzel bir kahvaltılı istişare toplantısı yaptık.

İkinci olarak da Zeytinburnu’muzun mülki idare amiri olan Sayın kaymakamımız Dr. Adem Uslu’yu makamında ziyaret ederek derneğimiz ve ilçemiz hakkında sohbet ettik.

Devamında Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı sayın Mustafa Yalçınkaya’yı makamında ziyaret ederek Yozgat Spor forması hediye ederek sohbet ettik.

Daha sonra ise çiçeği. Burnunda MHP Zeytinburnu ilçe başkanı sayın Mustafa Sönmezoğlu’nu ziyaret ederek sohbet ettik.

Saadet Partisi Zeytinburnu İlçe başkanı Sayın Semih Deniz’i ziyaret ederek sohbet ettik Sırası ile Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe başkanı İsmail Çelebi’yi, Anahtar Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Akademisyen Doğan Akdeniz’i ziyaret ederek birçok siyasi partimizi ziyaret ettik.

Elbette Zeytinburnu merkezli medyamızı ziyaret etmeseydik olmazdı. Ömrünü Zeytinburnu’na adayan gazeteci yazar İşte Zeytinburnu Belgeselini yapan Zeytinburnu ilçesinin kitabını 18 sene önce yazan İstanbul Times Gazetesi ve İstanbul Times tv ‘nin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni olarak sizi ziyaret ettik.

Amcamız ve hedefimiz Zeytinburnu ilçesinde yaşayan Yozgatlı hemşehrilerimizin tamamına ulaşmak istiyoruz. Buradan ilçemizde yaşayan bütün Yozgatlı hemşehrilerimize seslenmek istiyorum lütfen bizimle irtibata geçin hem beraber hem Yozgat’ı hem de Zeytinburnu için elimizden geleni yapalım”. şeklinde konuştu.

Derneğin Yönetim kurulu üyesi iş insanı Beytullah Turan ‘da Gazetemize şunları söyledi “Öncelikle Zeytinburnu ilçemizde yaşayan Yozgatlıları bir araya getirmek için dernek kuran başkanımız İsmail Kaya’ya bu güzel düşüncesi için kendisine teşekkür ederim. Hep beraber Derneğimizi Zeytinburnu cemiyet hayatında daha tanınır ve bilinir bir hale getirmek ve hemşehrilerimize faydalı olmak için var gücümü ile İsmail başkanımız ile beraber çalışacağız dedi.

İŞTE ZEYTİNBURNU YOZGATLILAR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yönetim Kurulu Üyeleri ;

1-İsmail Kaya Başkan

2-Fatih Er

3-Ali Er

4-Bilal Kılavuz

5-Burak Dağdeviren

6-Abdülkadir Kaya

7-Muhammed Hüseyin Baran

8-Sürreya Özer

9-Beytullah Turan

10-Gçkhan Karaca

KADIN KOLLARI BAŞKANI

Gülşen Karacabey Y

Bizde İstanbul Times Medya grubu olarak Zeytinburnu ilçemize bir çivi çakmak isteyen ve emeğe saygı duyan herkesin yanında olduğumuz gibi genç dinamik Zeytinburnu Yozgatlılar dernek başkanı İsmail Kaya ve yönetiminin de yanında olacağız her daim.

Kayak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)