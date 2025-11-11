İBB BAŞKANVEKİLİ NURİ ASLAN: “ARTIK KAVGALARIMIZ, KÜSKÜNLÜKLERİMİZ BİTSİN, VATANIMIZA, MİLLETİMİZE HİZMET EDELİM”

Programda Nazım Hikmet’in “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine” dizesine atfen “Biz de bu ülkede hür yaşamak istiyoruz” diyen Aslan, “Bu ülkede kardeşçe yaşamak istiyoruz. Artık kavgalarımız, küskünlüklerimiz bitsin, vatanımıza, milletimize hizmet edelim” diye konuştu.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Beylikdüzü - İstanbul

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından 6 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan 2019/24 sayılı Genelge ile 11 Kasım tarihi, resmen "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak ilan edilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu kapsamda her yıl olduğu gibi bu yıl da 39 ilçede eş zamanlı ağaç dikim etkinlikleri gerçekleştirdi. Dikim programında, İstanbul'un iki yakasında belirlenen noktalara toplam 1.111 adet Fıstık Çamı fidesi dikimi planlandı.

Anadolu Yakası'nda 420 adet fidan, Avrupa Yakası'nda 691 adet fidan, kent ormancılığına ve ekolojik dengeye katkı sağlamak üzere toprakla buluşturuldu. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik "Milli Ağaçlandırma Günü” kapsamında fidanları tutuklu belediye başkanları ve belediye bürokratları ile ömrünü devlete adamış kamu çalışanları için toprakla buluşturdu. Üçlü ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel için de bir fidanın Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde dikimini gerçekleştirdi.

İBB BAŞKANVEKİLİ NURİ ASLAN: “KAVGALARIMIZ, KÜSKÜNLÜKLERİMİZ BİTSİN, VATANIMIZA, MİLLETİMİZE HİZMET EDELİM

Üçlü toprakla buluşturdukları ilk fidanın dikimini CHP’nin ve 15,5 milyon vatandaşın cumhurbaşkanı adayı, seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adına yaptı. Zeytin fidanının can suyunu verdikten sonra basın mensuplarına açıklama yapan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Yaşam Vadisi’nin İmamoğlu döneminde hayata geçtiğini anımsatarak, “Sadece Beylikdüzü'nde yaşam vadisi yok artık İstanbul'un her köşesinde bir Yaşam Vadisi var.

Yirmi bir tane Yaşam Vadisinin birçoğu açıldı. Birkaç tanesi de şu an uygulama için yeşillendiriliyor” diye konuştu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in sesinden Nazım Hikmet’in “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine...” dizesini duymak isteyen Aslan, Çelik’in dizeyi okumasının ardından “Biz de bu ülkede hür yaşamak istiyoruz. Bu ülkede kardeşçe yaşamak istiyoruz. Artık kavgalarımız, küskünlüklerimiz bitsin, vatanımıza, milletimize hizmet edelim” diye konuştu.

DR.DİLEK KAYA İMAMOĞLU: “ZEYTİN AĞACIYLA ÜLKEYE BARIŞI, HUZURU, SEVGİYİ, DEMOKRASİYİ, ADALETİ, ÖZGÜRLÜĞÜ VE HUKUKU GETİRİRİZ”

Seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, düşüncelerini şöyle paylaştı:

“Zeytin ağacını ben çok seviyorum. Ekrem de çok seviyor. Özellikle zeytin ağacının köklerine toprak atmak benim için çok değerli. Zeytin barış demektir. Zeytin dalı barış demektir. Umuyorum ki bu diktiğimiz zeytin ağacıyla ülkeye barışı, huzuru, sevgiyi, demokrasiyi, adaleti, özgürlüğü ve hukuku getiririz. O niyetlerle diktik. İnşallah en kısa zamanda en güzel günlerimize kavuşacağız. En güzel deniz gidilmemiş olandır. En güzel söz söylenmemiş olandır.”

CHP İSTANBUL İL BAŞKANI ÖZGÜR ÇELİK: HERKES İÇİN ÖZGÜRLÜK VE ADALET

“Zeytin ağacı aynı zamanda özgürlüğü de adaleti de temsil etsin” diyen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik “Çünkü bu dönem en fazla ihtiyaç duyduğumuz konulardan bir tanesi toplumsal barışsa bu dönem en fazla ihtiyaç duyduğumuz konulardan başka bir tanesi herkes için özgürlük ve adalet. Hepimiz için adalet. Bu yönüyle bir an önce Silivri zindanındaki ve yurdun dört bir yanındaki tutsak yol arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

TUTUKLU BAŞKAN VE BÜROKRATLAR İÇİN FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU

Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğinde sembolik bir anlam taşıyan fidan dikimleri, özgürlük bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Ceyhan Belediyesi Belediye Başkanı, Kadir Aydar, Adana Seyhan Belediyesi Belediye Başkanı Oya Tekin, Avcılar Belediyesi Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Bayrampaşa Belediyesi Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Beşiktaş Belediyesi Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beyoğlu Belediyesi Belediye Başkanı, İnan Güney, Beykoz Belediyesi Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediyesi Başkanvekili Ahmet Şahin, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’ya ithaf edildi. Ayrıca tutuklu İBB Bürokratları İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun için de fidanlar toprakla buluşturuldu.

