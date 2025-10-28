PROGRAM KÜÇÜKÇEKMECE DERNEKLER FEDERASYONU (KÜDEF) İLE BERABER YAPILDI…

Binlerce kişinin katıldığı programın iki önemli amacı vardı. Birinci amacı KÜDEF’in kan bağışına destek olmak için yapmış olduğu tanıtım gecesi ikincisi de hayırsever iş insanı Seyithan İzsiz’in 500 anneyi üç aylar öncesi umreye götürecek olması önce yaptıkları tanıtım gecesine Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ak Parti Grup başkan vekili hukukçu Özlem Zengin, Küçükçekmece kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, Belediye Başkanı Kemal Çebi, Küçükçekmece Derneler Federasyonu Başkanı (KÜDEF) başkanı Eyüp Sabri Atay başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

İlk selamlama konuşmasını KÜDEF başkanı Eyüp Sabri Atay yaptı. Akabinde Küçükçekmece kaymakamı Mustafa Anteplioğlu yaptı.

Gecenin en duygusal ve dikkat çekici konuşmasını Ak Parti İstanbul Milletvekili ve MYK üyesi iş insanı Seyithan İzsiz yaptı.

Vekil İzsiz konuşmasını yaşam öyküsünden örnekler vererek yaptı. Özetle şunları söyledi.

”Değerli dostlar hepinize saygı ve hürmetlerimi sunarak biraz konuşmak isterim. Ben 10 çocuklu bir ailenin en büyük evladıyım. Babam memlekette küçük bir ayakkabı tamircisi idi.

Ben de okuldan çıkınca onun küçük dükkanı önünde ayakkabı boyayarak aile bütçesine karınca kararınca destek olmaya çalışıyordum. Onurlu ve dürüst bir insan olan Babam 2007’de hakkın rahmetine kavuştu.

Bundan sonra ailenin bütün yükü üzerime kaldı. Van’da ne kadar çalışırsam çalışayım 10 kişilik büyük ailemin geçimine yetecek kadar parayı kazanma şansımın olamayacağını gördüm. T

Taşı toprağı altın olan İstanbul’a taşınmaya karar verdim. O zaman çok sıkıntı çektim. Zaman zaman Avcılar Denizköşkler sahilinde sokaklarda yattığım oldu.

Uzun bir süre çalıştık mütevazi bir sermayemiz oldu. Restoran açmayı düşünüyordum ama paramız buna yetmeyince nakliye ve taşıma şirketi kur duk. Yarım gün bu iş yaptıktan sonra öğleden sonrada sonra da Yakuplu Beylikdüzü’nden devir aldığımız emlak ofisinde emlakçılık işine başladık.

1999 depreminde 50 tane emlak ofisi sayısına ulaşmıştık. Bazen günde 20 tane evin satışına aracılık ediyorduk. Yani işlerimiz yoluna girdi.

Daha sonra inşaat işine de girmiş olduk. Bölgenin en prestijli binalarını yapmaya başladık.

Derken Allah lütfetti devasa bir iş hacmine ulaşınca Delta Holding’i kurduk. Hiçbir zaman biz yaptık, biz ettik diyerek şımarmadık. Hep Allah biz lütfetti bizde bunu ihtiyaç sahipleri ile paylaşarak mutlu olduk.

Çok şükür bugüne kadar 11 bin gencimizi eğitim bursu verdik.Yüzbinlerce aileye kumanya desteği sunduk. Deprem bölgesine yüzlerce yaşam destek malzemesi gönderdik.

Yine çok isteyip te ekonomik nedenlerle Umreye gidemeyen annemizi çok şükür kutsal topraklara göndermenin huzurunu yaşadık.

Allah bize imkan ve ömür verdikçe imkanlarımızı dostlarımız ile paylaşacağız inşallah.” Diyen Ak Parti İstanbul Milletvekili iş insanı Delta Holding Yönetim Kurulu başkanı Seyithan İzsiz’in içten,duygusal, samimi, ve gerçek yaşam öyküsü herkesi duygulandırdı.

Bütün protokol üyeleri konuşmadan sonra özellikle Ak Parti Grup Başkan vekili Av. Özlem Zengin uzun süre Ak Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz ile sohbet ederek hayır hasenat işlerine verdiği önemden dolayı tebrik etti ve kutladı.

SEYİTHAN İZSİZ’DEN ÜÇ AYLAR BOYUNCA YİNE İHTİYAÇ SAHİBİ DOSTLARIMIZ İLE BERABER OLACAĞIZ…

İslam dini açısından önemli bir yere sahip olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylarda en çok yardım ve destekleri yapan Seyithan İzsiz mübarek üç aylara çok az bir süre kaldı.

Bu sene üç aylar öncesi 500 annemizi umreye göndererek iyilik hareketimizi bugüne kadar olduğu gibi yine aksatmadan devam ettireceğiz inşallah.

Yine on binlerce dostumuza Ramazan ayında erzak dağıtımı yapacağız. Burslar aynen devam ediyor zaten.

Allah bize verdiği sürece bizde bu nimetleri dostlarımız ile paylaşacağız. Bugün bizleri yalnız bırakmayan bütün dostlarımıza teşekkür ederim şekkinde konuştu.

Bizde ihtiyaç sahibi yüzbinlerce insanın hayatına dokunarak dayanışma içinde olan Seyithan İzsiz’ i kutluyor ve tebrik ediyoruz.

Kaynak; İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)