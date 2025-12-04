İBB soruşturmasında iddianamede yer almayan tutuklu 21 kişiden 19'u hakkında tahliye kararı verildi. Tahliye kararı verilen isimler arasında, Murat Ongun’un bacanağı İbrahim Can Yaman da yer alıyor. Tutukluluklarının devamına karar verilen isimler ise, Ekrem İmamoğlu’nun şoförleri Recep Cebeci ve Zekai Kırat.

Tahliye edilenlere yurtdışına çıkış yasağı konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 11 Kasım’da tefrik kararı vererek hazırladığı iddianamede yer almayan Burak Arslan, Savaş Can, Onur Gülin, Yusuf Yüce, Doğukan Arıcı, Bulut Aydöner, İbrahim Can Yaman, Örsan Çetin, Arzu Can, Çağatay Takaoğlu, Fikri Murat Demir, İlkay Onok, Engin Gönül, Faruk Ceyhan, Ali Arslan, Alper Yıldırım, Eyüp Karataş, Nihat Kolaber ve Sonkan Turan hakkında yapılan tutukluluk incelemesiyle tahliye edildi.

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği’nde yapılan tutukluluk incelemesinde, tahliye kararı verilenlerle ilgili şu ifadeler yer aldı:

“İfade ve savunmaları, şüphelilerin üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, şüphelilerin tutuklulukta geçirdiği süre, şüphelilere isnat edilen suça yasada öngörülen ceza miktarı, delillerin büyük çoğunluğunun toplanmış olması ile soruşturma dosyasındaki mevcut delil durumuna göre yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin bu aşamada tutuklu kalmasının ölçülü ve orantılı olmayacağı sonuç ve kanaatiyle tahliyeleri ile şüpheliler başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü değilse derhal serbest bırakılmalarına…”

Tahliye edilenler hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Recep Cebeci ve Zekai Kırat’ın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Kaynak: Cumhuriyet